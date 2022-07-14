Авиакомпания «Ютэйр» расширила парк иностранных самолётов

Авиакомпания «Ютэйр» в 2021 году пополнила авиапарк 7 самолётами Boeing 737-800. Об этом говорится в годовом отчёте компании по итогам 2021 года. О планах по переходу на отечественные суда перевозчик ничего не сообщает в отличие от другой региональной авиакомпании «тюменской матрёшки» – АТК «Ямал».

Вместе с этим компания Utair сообщает о чистой прибыли по итогам прошлого года в 3,8 млрд рублей против убытка 2020 года.

«Количество перевезённых пассажиров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2021 году увеличилось на 49,7% к 2020 году, однако данный результат ниже уровня 2019 года на 8,2%. При этом перевозки компании внутри России выросли к допандемийному 2019 году на 3,8%, международные сократились на 72,4%», – приводят статистику в годовом отчёте компании.

В компании подчёркивают, что сделали ставку на развитие межрегиональных перевозок внутри страны и стараются развивать прямые рейсы из городов России в обход Москвы.

«Авиакомпания планомерно расширяет программу полётов по России. В 2021 году «ЮТэйр» запустил 36 новых маршрутов, которые соединили города Северного Кавказа, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальневосточного федерального округа. Стартовали прямые рейсы из регионов в Турцию, ОАЭ, Армению и Азербайджан», – рассказали в компании.

«В планах «ЮТэйр» – связать прямыми рейсами все крупные региональные центры страны, без пересадок в Москве», – объясняет перевозчик.

В годовом отчёте компания делает акцент на том, что на рынке сложилась не вполне честная конкуренция, поскольку государство в большей мере поддерживает государственные авиакомпании.

«Действующие на рынке схемы поддержки авиаперевозчиков, контролируемых государством, в большей степени, чем остальных перевозчиков, создают барьеры для реализации принципов открытой и честной конкуренции, что особенно актуально в условиях нестабильной политической ситуации, санкционных мер, а также продолжающейся пандемии», – сообщается в годовом отчёте.

Вместе с этим в документе очень расплывчато описаны перспективы развития авиакомпании в условиях санкций – там лишь указывается, что санкции являются риском.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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