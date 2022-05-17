Губернатор Артюхов: АТК «Ямал» летает на иностранных самолётах несмотря на санкции

Авиакомпания «Ямал» продолжает эксплуатировать иностранные самолёты, несмотря на санкции. При этом пока парк судов перевозчика останется прежним – увеличивать число российских «Суперджетов» компания не планирует, как и отказываться от зарубежных машин. Имеющиеся самолёты покрывают потребности регионального перевозчика. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ответ на вопрос агентства «Новый День» на встрече с журналистами.

Губернатор отметил, что после объявления санкций АТК «Ямал» получила от лизингодателей письма о необходимости вернуть самолёты. Однако параллельно с этим были приняты и решения федерального правительства России (продолжать летать на зарубежных судах внутри страны, оплачивать лизинговые платежи в национальной валюте, выдавать иностранным машинам отечественные сертификаты лётной годности – прим.ред). И пока резких движений никто не совершает, стороны ведут переговоры. Самим иностранным лизингодателям невыгоден возврат самолётов из России – суда попросту могут оказаться невостребованными из-за падения мирового спроса на перелёты.

«Наш парк примерно пополам делится – 15 отечественных самолётов «Сухой Суперджет», 13 – иностранных, в первую очередь, «Аэробусы». Лизингодателям иностранных судов их правительства дали поручение прекращать отношения, соответственно, они были вынуждены направить уведомления в адрес лизингополучателей, в частности, нашей авиакомпании, о возврате судов. При этом в личных беседах партнёры говорят, что они сами этого не хотят, потому что непонятно, куда дальше деть самолёты. Авиационная отрасль находится в кризисе, COVID никто не отменял, в целом мир летает хуже. Большое количество самолётов никому не нужно», – объяснил г-н Артюхов.

Он добавил, что весь авиапарк АТК «Ямал» своевременно обслуживается. «Есть запас необходимых деталей, расходников. И, конечно, есть разные способы решения (проблемы поставки новых запчастей и расходников – прим.ред). Где-то находим через третьи страны. Отрасль умеет в этой ситуации находить решение», – отметил спикер.

По словам Дмитрия Артюхова, российская авиация постепенно будет переходить на российские суда. Но для авиакомпании «Ямал», которая первая закупила «Сухой Суперджет», приобретение новых самолётов будет неактуально ещё несколько лет. Число рейсов сильно сократилось по объективным причинам, при этом парк достаточно новый – замена самолётам не требуется.

«Очевидно, что будущее отрасли за развитием отечественного парка. Но также очевидно, что существенный выпуск отечественных самолётов, импортозамещённых полностью, ожидается через несколько лет, в ближайшие год-два чудес не произойдёт. Для авиакомпании «Ямал» это не составляет проблемы, наш парк закрывает полётную сетку. Мы даже имеем небольшой профицит: раньше мы строили сетку исходя из чартерной программы летом, из чартерной программы нефтегазового комплекса. Сегодня с нефтегазовым комплексом не всё получается, потому что большой демпинг внутри страны, ведь вся страна перестала летать за границу. И иной раз нам нет смысла выходить на какие-то направления, потому что они будут или в ноле, или в убытке. Из-за известных ограничений не летают и в южном направлении. Заграница, где мы успешно высокий сезон отрабатывали, практически закрыта», – объяснил губернатор ЯНАО.

Он уточнил, что по-прежнему видит главной целью АТК «Ямал» не получение прибыли, а выполнение социальной функции – увеличение мобильности жителей Ямала. Именно поэтому за несколько лет число субсидируемых рейсов выросло кратно – с 8 до 38.

«Мы всегда рассматривали компанию «Ямал» не как бизнес, это социальная задача. Моё видение авиакомпании – чтобы северяне, желательно прямым рейсом, добирались до городов, куда им необходимо – будь то летний отдых или другие города страны. Эту функцию авиакомпания будет полностью закрывать», – заключил глава ЯНАО.

Салехард, Юлия Фролова

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