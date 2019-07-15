В Пулково пассажиры вернувшегося в аэропорт самолета ждут вылета на Ямал

Самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал» вернулся из-за неисправности в аэропорт вылета в понедельник, 15 июля 2019 года. Речь идет о рейсе Санкт-Петербург – Новый Уренгой, который выполнялся из аэропорта Пулково. Резервный самолет еще не влетел из Пулково – люди ждут полета.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Ямал», решение о возвращении принял командир лайнера из-за неисправности.

Как рассказали агентству «Новый День» в Пулково, самолет, который должен доставить людей вернувшегося лайнера, еще не вылетел.

Буквально несколько дней назад авиакомпания «Ямал» в своем годом отчете сообщила о низкой надежности российских самолетов «Сухой Суперджет» и привела в качестве аргумента статистику ЧП: большинство инцидентов, связанных с поломками, в 2018 году произошли именно на бортах «Сухой Суперджет».

Новый Уренгой, Санкт-Петербург, служба информации

Новый Уренгой, Санкт-Петербург. Другие новости 15.07.19

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