МАК расшифровал данные «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных бортовых параметрических самописцев самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом говорится в сообщении МАК. Речь идет об аварийном и эксплуатационном бортовых параметрических самописцах.

В настоящее время проводится анализ полученной информации.

Комиссия МАК по расследованию катастрофы SSJ-100 направила Росавиации последующее донесение об авиационном происшествии.

Ранее ведомство сообщало, что параметрический регистратор получил серьезные повреждения из-за пожара. При этом отмечалось, что звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал «Новый День», 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вскоре после взлета из-за неполадок был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.

По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную подготовку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сведениям издания, при наборе высоты в лайнер действительно попала молния. Грозовой разряд отключил электрогенераторы и помогающую поддерживать нужные параметры полета автоматику, создав таким образом проблемную, но не опасную для экипажа и пассажиров ситуацию на борту. По мнению экспертов, критической она стала по вине пилотов, которые непосредственно перед приземлением опасно разогнали лайнер и перевели его в режим пикирования.

В то же время, по данным Росавиации, SSJ-100 заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 тонны. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА «Новости».

У лайнера, следует из документа, вопреки инструкции не были выпущены закрылки. Также командир самолета при заходе на посадку «активно дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз, установила Росавиация.

Позже «Аэрофлот» заявил, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и имевшимся проблемам с системой. Тем самым перевозчик опроверг нарушение инструкции экипажем сгоревшего Superjet-100. Авиакомпания обратил внимание на то, что «документ Росавиации, на который ссылаются СМИ, не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций». «Оценки и выводы будут даны соответствующими полномочными органами, официально расследующими данное происшествие», – подчеркнули в «Аэрофолоте» (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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