Госдума на закрытом совещании рассмотрит доклад о крушении SSJ-100

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев анонсировал рассмотрение доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево на специальном совещании в комитете Госдумы по транспорту. Оно пройдет в закрытом режиме.

«После выводов комиссии, которые будут озвучены по SSJ-100, мы сюда пригласим министра, замминистра, директора департамента и руководителя агентства, глав авиакомпаний и проведем закрытое заседание комитета, – цитирует парламентария «Интерфакс». «Нам надо серьезно поговорить», – заявил он. Москвичев уточнил, что до решения комиссии обсуждений не будет.

Предварительный доклад о крушении лайнера будет подготовлен до конца мая, передает ТАСС. Эксперты МАК продолжают работы с «черными ящиками» самолета.

Как сообщал «Новый День», 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вскоре после взлета из-за неполадок был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.

По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную подготовку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сведениям издания, при наборе высоты в лайнер действительно попала молния. Грозовой разряд отключил электрогенераторы и помогающую поддерживать нужные параметры полета автоматику, создав таким образом проблемную, но не опасную для экипажа и пассажиров ситуацию на борту. Эксперты считают, что критической она стала по вине пилотов, которые непосредственно перед приземлением опасно разогнали лайнер и перевели его в режим пикирования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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