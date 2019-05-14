В Госдуме предложили сделать из Superjet спецборты правительства РФ

В Госдуме предложили не останавливать эксплуатацию самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту «Шереметьево», а передать все имеющиеся на данный момент лайнеры для использования в качестве спецбортов правительства РФ и госкорпораций. С такой идеей на парламентской десятиминутке выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

«Останавливать эксплуатацию Sukhoi Superjet 100? Ну тогда давайте останавливать эксплуатацию всего автопарка страны, и не только отечественного производства. По этой самой причине у нас все, что касается автомобилей должно быть поставлено на прикол, потому что там каждый день гибнут десятки, если не сотни людей. И эксплуатацию автодорог – тоже процентов на 90 нужно остановить по этой причине», – пояснил он и подчеркнул, что «останавливать эксплуатацию недопустимо, но возможно продолжить эксплуатацию этих бортов в качестве спецбортов».

Нилов напомнил, что в России «огромное количество правительственных, ведомственных мужей пользуются спецбортами». «Там хорошие летчики, которые и ночью в ручном режиме посадят [самолет] на любой аэродром. Там хорошее обслуживание. Пусть они на этих бортах и продолжат добиваться безопасности – начиная с Роскосмоса, Росавиации, вот новое объединение возглавил коллега Сердюков. Ему в первую очередь и надо показать такой пример – пересесть на новый самолет», – предложил парламентарий.

Нилов также напомнил о существовании делегаций лоббистов, которые посещают различные выставки и презентации во всех точках мира. «На «Суперджеты» их пересадить! А те борта, которые они сейчас используют, уже проверенные и перепроверенные – передать на использование для пассажиров», – резюмировал депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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