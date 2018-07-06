Новый полпред Цуканов признал, что в Тюменской области есть разногласия по «Сотрудничеству»

Новый полпред президента в УрФО Николай Цуканов в Тюмени прокомментировал программу «Сотрудничество» – совместный проект субъектов «тюменской матрёшки». Он признал, что регионы имеют разногласия, сообщает агентство «Новый День».

Полпред 6 июля работал в Тюмени. Он осмотрел социальные и промышленные объекты, после чего ответил на вопросы журналистов. Николая Цуканова в частности спросили, какие есть экономические перспективы у трёх регионов в рамках пролонгации программы «Сотрудничество». Цуканов предложил отложить спорные вопросы до выборов, которые состоятся 9 сентября этого года.

«Я знаю, что одни регионы согласны на какие-то предложения, есть регион, который не очень согласен, – уклончиво объяснил полпред. – Но я думаю, что после выборов с этими вопросами можно будет вернуться на новую переговорную площадку. Полпредство здесь может быть сторонником тех идей, которые идут на благо улучшения качества жизни жителей регионов».

Цуканов отметил, что «это регионы должны поговорить, как они видят дальнейшее взаимодействие». «Насколько я понимаю, это взаимодействие достаточно успешно продолжается и этот год не исключение, – дал положительную оценку Цуканов. – Самая главная задача – создавать новые рабочие места, подумать о переселении тех людей, которые выбирают место, где им жить на пенсии. Конечно, это подготовка специалистов, в Тюмени несколько выше учебная и научная база. Ну, и, конечно, логистика. Перевалка грузов, пассажиропоток».

Неясно, о каком несогласии говорил полпред. Вместе с тем не секрет, что ХМАО часто высказывает недовольство программой.

Представитель президента Путина заявил, что многие эксперименты Тюменской области можно считать успешными. «Я бы хотел остановиться на преемственности власти, – сказал Цуканов. – Те проекты, которые были начаты губернатором, который сегодня ушёл на федеральную должность (речь о Владимире Якушеве, занявшем пост министра строительства и ЖКХ – ред,), их, конечно, нужно завершать. Те планы, которые были подкреплены мнением жителей, депутатов, их нужно продолжить. Ну и, безусловно, развивать новые программы, но, ещё раз подчеркну, опираясь на мнение жителей».

Тюмень, служба информации

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