Полпред Холманских: соглашение тюменской «матрешки» – это не компромисс

В Тюмени в понедельник, 18 июня, продлен договор между органами гослвасти трех регионов «матрешки». Подписи под документами о пролонгации соглашения поставили врио губернаторов Тюменской области и Ямала Александр Моор и Дмитрий Артюхов, а также глава Югры Наталья Комарова, сообщает «Новый день».

Все трое отметили важность договора. Присутствующий на церемонии полпред Игорь Холманских заявил, что соглашение нельзя назвать компромиссом, поскольку он подразумевает уступки, а существующий договор предусматривает исключительно сотрудничество и является примером того, как политика становится выражением экономики.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между тремя регионами действует уже несколько лет, с 2004 года. Согласно первоначальному тексту документа, за автономными округами, входящими в состав Тюменской области, сохранялась вся полнота власти. Тюменская область при этом могла реализовывать совместные программы. Также регулировались финансовые отношения: треть налога на прибыль организаций уходило в тюменский бюджет для реализации совместных планов. Также в 2004 году предусматривалось, что Тюмень получает НДПИ от округов. Однако, напомним, позднее федеральное законодательство в этой части изменилось.

В последний раз договор был пролонгирован в 2013 году и должен был действовать до 2020 года. Однако соглашение решили подписать досрочно в 2018 году. Согласно проекту нового договора между органами госвласти он будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Тюмень, служба информации

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