Югра и Ямал отдадут Тюмени в следующем году 52 млрд рублей

Югра и Ямала в 2019 году отдадут в бюджет Тюменской области в общей сложности 52,5 млрд рублей. Речь идёт о части налога на прибыль организаций, собираемого в автономных округах. По условиям договора об отношениях между органами власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в бюджет Тюменской области отчисляется 29,5 процентов от суммы данного налога., сообщает агентство «Новый День».

Доля Ямала, согласно документам проекта бюджета округа на 2019 год составит 26,6 млрд рублей. Доля ХМАО – 25,9 млрд рублей.

Напомним, бюджет программы «Сотрудничество» на 2019 год (которая финансируется из бюджёта «матрёшки» и включает в себя проекты на территории трёх регионов) – только 21,2 млрд рублей. То есть часть налогов на прибыль организаций, собираемых в округах, остаётся в бюджете Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.11.18

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