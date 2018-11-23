Тюменская дума приняла бюджет на 2019 год с рекордным дефицитом

Депутаты тюменской облдумы на заседании 23 ноября приняли бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в окончательном чтении. Общий объем доходов с учетом безвозмездных трансфертов из федерального бюджета составит в 2019 году 142,8 млрд рублей, в 2020 году – 144,3 млрд рублей, в 2021 году – 151,7 млрд рублей.

Параметры расходов таковы: 2019 год – 163,4 млрд, 2020 – 156,3 млрд, 2021 – 155,9 млрд рублей. Стоит отметить, что 52 млрд рублей поступят в тюменский бюджет-2019 из бюджетов ХМАО и ЯНАО.

Дефицит в следующем году составит почти 22,4 млрд рублей. Оппозиция назвала этот пункт «ложкой дегтя».

«Если доходы и расходы увеличиваются в 1,2, то дефицит почти в 2,5 раза увеличивается. Это самый большой за последние пять лет дефицит, который мы допускали, – сказал либерал-демократ Глеб Трубин. – Ну, значит, у нас есть возможности более активно наращивать доходы и развивать рынок гособлигаций Тюменской области».

Как уже писал «Новый День», правительство планирует, что недостающие средства можно будет получить с помощью размещения облигаций (в 2019 году – 5 млдр рублей) и кредитов. Также агентство подробно рассказывало о структуре расходов бюджета. В том числе, о том, сколько средств заложено на работу самих депутатов и чиновников.

Тюмень, служба информации

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