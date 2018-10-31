Тюменский бюджет на 2019 готов: власти спонсируют птичников, водочников, одарённых детей и рекламщиков

Тюменские власти сверстали проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В следующем году, судя по документу, область ждёт дефицит. Он по проекту составит 22,4 млрд рублей. Разумеется, регион может получить дополнительные доходы, как в этом году, и покрыть его. Однако по данным на 31 октября 2018 года прогноз негативный. Общий объём доходов областного бюджета – 141 млрд рублей, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на документ. На 2020 год и на 2021 год также прогнозируют дефицитный бюджет.

Чиновники планируют, что недостающие средства можно будет получить с помощью размещения облигаций (в 2019 году – пять млдр рублей) и кредитов.

На образование из бюджета области в 2019 году уйдёт 27,8 млрд рублей. На медицину – 22 млрд рублей (в том числе по «Сотрудничеству» – 5,8 млрд рублей). На соцполитику – 27,3 млрд рублей. Ещё почти четыре миллиарда рублей будет израсходовано на физкультуры и спорт. СМИ потребуют из бюджета 432 млн рублей. Объём дорожного фонда на 2019 год – семь млрд рублей. Если говорить о дорожных работах, то согласно проекту бюджета, в 2019 году планируется завершить Тюменскую кольцевую автодорогу. Кроме того, закончить строительство транспортной развязки на кольцевой автомобильной дороге на пересечении с улицей Монтажников и продолжить работы по реконструкции моста через реку Тура на улице Мельникайте с развязкой на улице Дамбовская.

Чиновники и депутаты

На зарплату губернатора планируется выделить в 2019 году из бюджета более 13 млн рублей. На работу дум разного уровня будет направлено 514,4 млн рублей. В том числе на депутатов Тюменской областной думы бюджет потратит 202 млн рублей. Ещё 462 млн рублей – плата за работу чиновников.

Здравоохранение

На ремонт и реконструкцию больниц планируется потратить в 2019 году 6,6 млрд рублей. На стройку многофункционального госпиталя «Мать и дитя Тюмень» в Тюмени из бюджета выделят на 2019 год 487,3 млн рублей. Кроме того, власти намерены увеличить уставный капитал клиники АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник» и передать компании из бюджета 165 млн рублей. Клиника принадлежит Тюменской области, держатель реестра акционеров – «Сургутнивестнефть», связанный с «Сургутнефтегазом». На что именно пойдут деньги – узнать пока не удалось. Также в рамках статьи «здравоохранение» чиновники планируют обустраивать сосудистые и онкоцентры в городах области и закупать дорогостоящее оборудование в больницы. В том числе, власти купят ускоритель электронов для ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» за 260 млн рублей для лучевой терапии. Власти намерены рекламировать клиники Тюменской области для привлечения иностранцев. На это в 2019 году уйдёт порядка 49 млн рублей.

Деньги по разделу «здравоохранение» также направлены на доплаты медработникам.

Образование

Помимо строительства детских садов и школ в бюджете предусмотрены расходы на современные программы для детей и молодёжи. Чиновники намерены развивать детский технопарк «Кванториум» (только на 3029 год он потребует 62 млн рублей), а также создать центр выявления и поддержки одаренных детей на основе опыта работы образовательного центра «Сириус». Также бюджетные деньги пойдут на «цифровизацию» школ. «Планируется довести скоростной и бесплатный интернет до каждой школы, поэтапно внедрить современные технологии в образовательный процесс», – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Тюменской области.

Для молодёжи власти рассчитывают оплатить проекты «Форум сообществ», «Школа молодежных тренеров», «Концепт Хаб», и финансировать деятельность общественных пространств – «Космос», «Моя территория», «Контора пароходства», мультицентра в Тобольске.

Сельское хозяйство

В бюджете предусмотрены крупные субсидии на поддержание птицеводов.В том числе 240 млн рублей в 2019 году на перевооружение яичного направления. На бройлерное направление – 335 млн рублей. Также бюджетную помощь планируется оказывать производителям молока. «На выплату субсидий в растениеводстве в 2019 году планируется направить 1,1 млрд рублей», – говорится в пояснительной записке к бюджету.

Продвижение тюменских продуктов

В бюджете также заложены средства на рекламу тюменских производителей, причём в разных программах. В программе по экономическому развитию – на организацию бизнес-миссий, экспозиций, участие в выставках. По 28,8 млн рублей ежегодно. В программе по развитию потребрынка – на содействие в продвижении продукции местных товаропроизвадителей на региональном и внерегиональном уровне – по 14,2 млн рублей ежегодно. Также деньги будут выделены по статье: «предоставление субсидий товаропроизводителям Тюменской области на брендинг продукции» – по 3 млн рублей ежегодно. Агентство «Новый День» уже подробно рассказывало, кто и как будет заниматься продвижением тюменской продукции в автономных округах.

Туризм

Денег из бюджета потребует и развитие туризма – в 2019 году предусмотрено на это 87 млн рублей. В том числе на мобильное приложение Visit Tyumen будет направляться по 4,1 млн рублей ежегодно. «Кроме того, предусмотрены средства на продвижение национального туристического проекта «Императорский маршрут», основанного на истории пребывания в Тюменской области царской семьи Романовых. На это будут направлять почти пять млн рублей ежегодно», – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Остальное

Крупные суммы власти области потратят на мониторинг СМИ и соцопросы – в бюджете заложено по 54,2 млн рублей ежегодно. Из областного бюджета также планируется выделять ежегодно по 105 млн рублей на приобретение техники для ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», которая фигурирует в коррупционном скандале. В 2019 году Тюменская область продолжит предоставлять госгаранатии, в том числе и заводу «Бенат», который производит водку и пользуется различными льготами в регионе. При этом прогнозируемая сумма акцизов от алкоголя в областной бюджет в 2019 году составит около 1 млрд рублей. К слову, прогнозируемая сумма акцизов на нефтепродукты за этот же период – 4,4 млрд рублей.

Проект бюджета должны утвердить депутаты областной думы на ближайшем заседании.

Тюмень, служба информации

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