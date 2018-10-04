В Тюмени задержан директор «Тюменской авиабазы»

В Тюмени сотрудниками УБЭП и ПК задержан директор ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Олег Новиков. Предприятие занимается в регионе лесоохраной, в том числе защитой от лесных пожаров. Как сообщил «Новому Дню» источник в правоохранительных органах, причина – подозрение в соучастии в незаконной рубке леса на нефтяных месторождениях в Уватском районе. Речь может идти о деятельности учреждения в 2016-2017 годах, когда им руководил предыдущий директор Александр Зыков. Якобы руководство учреждения закрывало глаза на крупномасштабную вырубку леса компанией «РН-Уватнефтегаз» при реализации Уватского проекта в одноименном районе Тюменской области.

Олег Новиков стал директором «Тюменской авиабазы» только в феврале 2018 года. Его предшественник Александр Зыков ушел работать в Федеральное агентство лесного хозяйства – ФГБУ «Рослесинфорг», где, согласно данным сайта компании, трудится первым заместителем директора.

Еще одним экс-руководителем «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов» был Владимир Артановский (с 2013 по 2014 годы), который после авиабазы стал директором департамента лесного комплекса Тюменской области. В ноябре 2017 года Артановский неожиданно уволился по собственному желанию. По данным источника «Нового Дня», причиной стало возбуждение против чиновника уголовного дела: якобы, Артановский подписывал разрешения на незаконную вырубку лесов федерального значения для «РН-Уватнефтегаз».

Выяснить подробности истории пока не удалось. Силовики воздерживаются от официальных комментариев. В «Тюменской авиабазе» вообще оказались не в курсе задержания шефа. Там агентству «Новый День» сообщили, что господин Новиков находится на выезде, когда вернется на рабочее место – неизвестно. В правительстве Тюменской области также отказались что-либо пояснять. «Пока идут следственные действия, мы никаких комментариев не даем», – сказал пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов.

Тюмень, служба информации

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