Экс-менеджер «Карусели» за большие деньги раскрутит тюменскую еду в Югре и на Ямале

Продвижением тюменских продуктах в ХМАО и ЯНАО займется компания, созданная несколько месяцев назад. Никому неизвестное ООО «Эсэмби Юнит» без опыта и со штатом сотрудников, состоящим из одного человека, было зарегистрировано 15 марта 2018 года, а уже в сентябре получило несколько госконтрактов на общую сумму 3,5 млн рублей от ГАУ «Агентство туризма и продвижения Тюменской области».

Согласно договорам, подрядчик должен исследовать конъюнктуру продовольственных рынков Ноябрьска, Нефтеюганска, Нижневартовска и Сургута, а также оказать информационно-консультационные услуги для товаропроизводителей и предприятий розничной торговли Тюменской области в рамках реализации проекта «Продаем тюменское».

Эта же компания «Эсэмби Юнит» стала единственным участником аукциона, объявленного тюменскими властями на оказание услуг по проведению медиакампании в округах. Подрядчик получит почти 17 млн рублей за то, что прорекламирует местные товары среди населения автономий.

По данным «Нового Дня», владелец «Эсэмби Юнит» – Дмитрий Пухов, который числился региональным директором уральского филиала сети «Карусель» и в 2016 году проводил в гипермаркете ярмарку тюменских товаропроизводителей. Пухов подтвердил, что имел отношение к федеральной торговой сети.

«Да, я был, но это никак не связано с деятельностью», – сказал он «Новому Дню» и добавил, что еще не ознакомился с итогами аукциона. На вопросы о том, как удалось получить контракты, имеется ли у него опыт по изучению рынков, каковы итоги исследования, Пухов отвечать отказался, сославшись на занятость. Он попросил перезвонить ему вечером. Выяснить, на каком основании «Агентство туризма и продвижения» доверило миллионы бюджетных рублей непонятной структуре, не удалось – телефоны руководителей ГАУ молчат.

Несколько дней назад «Новый День» направил официальный запрос в пресс-службу губернатора Тюменской области с вопросами о том, какую конкретно продукцию будут рекламировать за счет бюджета и не является ли реклама частников за бюджетный счет созданием неравных условий для участников рынка. Сегодня там сообщили, что за проект «Покупай тюменское» отвечает департамент потребительского рынка. В департаменте пока не удалось получить комментарий, поскольку руководство находится на выездных мероприятиях.

Напомним, продвижение тюменской продукции в автономиях было одним из пунктов предвыборной программы губернатора Александра Моора. Он даже обещал открыть в 2019 году специальные рекламные офисы в округах. Однако население округов не проявляет заинтересованность в продуктах из Тюменской области. К примеру, в ходе референдума, проведенного 9 сентября на Ямале, выяснилось, что тюменская еда не вошла в число приоритетов местных жителей. На первом месте у ямальцев стоят ремонт дорог и медобслуживание. А власти ХМАО запустили бренд «Сделано в Югре», они намерены продвигать собственные продукты за пределами округа.

Тюмень, служба информации

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