Тюменские власти не могут объяснить, на что они тратят рекламные бюджеты

Тюменские власти продолжают тратить бюджетные средства на некую кампанию по раскрутке местных продуктов, но не могут рассказать, что конкретно делается для популяризации региональных товаров. Чиновники заключили очередной договор с единственным поставщиком – созданным несколько месяцев назад ООО «Эсэмби Юнит». Компанией владеет бывший региональный директор уральского филиала сети «Карусель» Дмитрий Пухов.

На 600 тыс. рублей его организация со штатом сотрудников, состоящим из одного человека, должна оказать информационно-консультационные услуги для товаропроизводителей и предприятий розничной торговли Тюменской области в рамках реализации проекта «Продаем тюменское». Речь идет об обучающих семинарах по направлениям «Франчайзинг», «Работа с несистемной розницей», «Создание фирменной розницы». Контракт необходимо исполнить до 4 декабря. Пухов отказался сообщить «Новому Дню», что конкретно он выполнил в рамках контракта. «Все выполняется в соответствии со сроками и требованиями техзадания», – сказал он.

До этого Пухов уже получил контракты на общую сумму более 20 млн рублей. Так, почти 17 млн рублей чиновники выделят ему на продвижение тюменских продуктов на Ямале и в Югре. Подрядчик должен разработать рекламную кампанию, провести промо-акции, разместить баннеры и видеорекламу. Еще 3,5 рублей «Эсэмби Юнит» получит на исследование конъюнктуры продовольственных рынков Ноябрьска, Нефтеюганска, Нижневартовска и Сургута, а также оказание информационно-консультационных услуг.

Дмитрий Пухов сообщил «Новому Дню», что уже исследовал все перечисленные рынки, но полученная коммерческая информация не подлежит разглашению, даже если вопрос заключается лишь в том, чем югорские рынки отличаются от тюменских. Подрядчик заявил, что макет наклейки «Покупай тюменское» разработан и согласован с заказчиком, однако еще не напечатан, увидеть его нельзя. «Как только наклейки появятся в магазинах – вы заметите», – сказал Дмитрий Пухов.

На вопрос о том, есть ли у него необходимый опыт для выполнения подобных заказов, он ответил, что последние годы работал в ритейле, что подразумевает под собой исследование рынка и ассортимента и покупательских предпочтений. «Не могу сказать о чем-то конкретном, это целая отрасль, которой я занимаюсь последние 5-6 лет», – сказал Дмитрий Пухов.

Во всех закупках заказчиком выступает «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Тот факт, что миллионы бюджетных рублей доверили неизвестной структуре, там объяснили отсутствием других желающих. «Была объявлена конкурентная закупка (речь про закупку на организацию медиакампании – прим. ред.). По данным ГАУ ТО «АТиП ТО», по окончанию срока приема заявок только одна организация предоставила документы на участие в закупке», – сообщили чиновники.

В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области не смогли ответить на вопросы «Нового Дня» о том, какую конкретно продукцию будут рекламировать за счет бюджета, кто составлял список тюменских производителей, товары которых будут рекламировать, и войдет ли в перечень рекламируемой продукции продукция завода «Бенат».

В департаменте лишь уточнили, что техническое задание на оказание услуг по организации и проведению медиакампании не предусматривает рекламы конкретных товаропроизводителей. «На всех рекламно-информационных материалах будет помещен слоган, направленный на продвижение продукции местных товаропроизводителей. Также предусматривается размещение рекламной информации о проекте «Покупаем тюменское!», в котором в соответствии с действующим законодательством не могут быть поименованы частные предприятия», – сообщается в ответе за подписью директора департамента Андрея Пантелеева.

Напомним, продвижение тюменской продукции в автономиях было одним из пунктов предвыборной программы губернатора Александра Моора. Он даже обещал открыть в 2019 году специальные рекламные офисы в округах. Однако население округов не проявляет заинтересованность в продуктах из Тюменской области. К примеру, в ходе референдума, проведенного 9 сентября на Ямале, выяснилось, что тюменская еда не вошла в число приоритетов местных жителей. На первом месте у ямальцев стоят ремонт дорог и медобслуживание. А власти ХМАО запустили бренд «Сделано в Югре», они намерены продвигать собственные продукты за пределами округа.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.11.18

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