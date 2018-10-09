Пока Моор ищет пиарщика тюменских продуктов, Комарова начала продовольственную экспансию

В то время как губернатор Тюменской области готовит рекламную кампанию по продвижению тюменских продуктов на территории «матрешки», власти ХМАО запустили собственный бренд «Сделано в Югре». В Ханты-Мансийске накануне открылся первый магазин «Ермак-Агро», объединивший крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, работающие на территории округа. До конца года торговые точки, в которых будут продавать местные овощи, рыбу, птицу, оленину, молоко, продукцию из ягод, грибов и орехов, появятся в Сургуте и Нижневартовске.

«Там будут представлены товары местных производителей под брендом «Сделано в Югре». Этот бренд будет присваиваться всем товаропроизводителям, которые присоединятся к данному направлению», – заявил на открытии замгубернатора Алексей Забозлаев. Торговая сеть была создана на средства гранта окружного бюджета с целью продвижения товаров Югры, в том числе за пределами округа.

Такие же цели преследуют власти Тюменской области, которые потратят почти 17 млн рублей на рекламу тюменских продуктов на Ямале и в Югре. Соответствующая закупка была размещена на официальном сайте 5 октября. Напомним, товарная экспансия в автономии была одним из пунктов предвыборной программы губернатора Александра Моора. Он даже обещал открыть в 2019 году специальные рекламные офисы в округах.

«Путь к сердцу избирателя лежит через его желудок. Моор – единственный губернатор в большой Тюменской области, который избирается, которому реально нужны голоса жителей округов. Тезисы, связанные с продвижением тюменских продуктов на Ямале и в Югре были частью его избирательной кампании и останутся одним из направлений его работы в должности губернатора, – говорит президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. – В Югре разводят рыбу ценных пород, собирают дикоросы, в Тюмени производят мясо, молоко. Конкурировать Тюменской области на территории ХМАО придется в первую очередь с омскими и московскими товаропроизводителями. Так что говорить о «торговой войне» между Тюменью и Югрой было бы слишком большим преувеличением».

Стоит отметить, что население округов пока не выражает заинтересованность в продуктах из Тюменской области. К примеру, в ходе референдума, проведенного 9 сентября на Ямале, выяснилось, что тюменская еда не вошла в число приоритетов местных жителей. На первом месте у ямальцев стоят ремонт дорог и медобслуживание.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.18

В Тюмени руководство ямальской клиники подозревают в многомиллионной взятке. / Уволен глава УФСИН по Тюменской области. / Тюменские спасатели призвали жителей готовиться к шквалистому ветру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»