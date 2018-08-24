На Ямале из-за грубого ляпа оперативно пересняли предвыборный ролик (ВИДЕО)

Ролик о референдуме по тюменской программе «Сотрудничество» для ямальцев, в котором содержался ляп, пересняли. Речь идёт о фильме, который призывает жителей автономии выбрать приоритеты программы. Рассказывая о проектах Тюменской области, авторы ролика показали крупным планом свердловское молоко. Об этом агентство «Новый День» сообщало 21 августа. После публикации ролики начали удалять со страниц официальных органов власти и из сообществ «ВКонтакте». И уже 24 августа видео начали заменять новым – в нём молоко без этикетки.

Новое видео распространяется с 24 августа в соцсетях. В конце его всё также обозначены сроки голосования по проектам программы «Сотрудничество» и размещены титры портала «Живём на Севере», где в том числе , можно проголосовать. Именно этот портал называют автором видео. По данным пресс-службы губернатора Ямала, он финансируется и ведётся, якобы, Советом муниципальных образований ЯНАО. О нём мало что известно, в том числе и про его источники финансирования. Директором этой структуры является член многочисленных общественных организаций, близких к окружной власти – Василий Рябиков. Он сотрудничает и с «Единой Россией»: в 2016 году, например, входил в состав оргкомитета ЕР на праймериз.

Получить его комментарии относительно ролика в пятницу, 24 августа, не удалось – телефон Совета не отвечал, а в «Ассоциации юристов Ямала», куда также входит г-н Рябиков, сказали, что он на заседании.

Есть основания полагать, что о ролике хорошо известно окружным властям, так как сам референдум по программе «Сотрудничество» анонсировал врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, находясь с визитом в Приуральском районе.

Скрин из нового видео с безымянным молоком Скрин из старого видео с талицким молоком

Ролик.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 24.08.18

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