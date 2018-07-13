Артюхов заманивает ямальцев на выборы тюменского губернатора референдумом

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов сделал объявление во время рабочего визита в Приуральский район. Он предложил провести референдум по проектам программы «Сотрудничество», которая финансируется из бюджетов трёх регионов Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямала, голосование предложили провести жители. «Давайте обязательно этот вопрос рассмотрим и проведём такой референдум. Тем более что программа «Сотрудничество» действительно разнообразная, включает в себя как строительство дорог, так и переселение наших ветеранов на юг Тюменской области, оказание высококвалифицированной медицинской помощи ямальцам на базе тюменских клиник», – заявил Дмитрий Артюхов. Он не уточнил, что будет дальше с этими решениями. Будут ли они обсуждаться на уровне трёх губернаторов.

Последнее решение по программе «Сотрудничество» было принято тюменскими депутатами в конце июня 2018 года. Они решили направить 1,2 млрд рублей на погашение долгов перед банкротной компанией «Мостострой-12» Александра Забарского.

Голосование по вопросам «Сотрудничества» можно рассматривать как попытку привлечь людей на избирательные участки. 9 сентября жители Ямала должны выбрать тюменского губернатора. При этом они лишены возможности выбирать главу ЯНАО. «Это хороший способ убить двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, привлечь людей на выборы. С другой – снять возможные вопросы о расходовании средств «Сотрудничества», которые периодически возникают у людей. Главное – правильно преподнести эту идею. Вообще же сейчас будут использованы все методы повышения явки – и концерты, и деликатесы в буфете избирательного участка, и лотереи», – говорит политолог, руководитель уральского отделения ФоРГО, Анатолий Гагарин. Он добавляет, что для Дмитрия Артюхова голосование ямальцев по «Сотрудничеству» может стать хорошей основой рабочей программы. Это будет настоящий показатель общественного мнения.

В этой ситуации неясно одно: будут ли устраивать референдум по расходованию средств «Сотрудничества» главы ХМАО Наталья Комарова и Тюменской области Александр Моор – ведь жители этих регионов тоже имеют право решить, на что пойдут их деньги.

Салехард, служба информации

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