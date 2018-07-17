Стало известно, кто оплатит референдум по программе «Сотрудничество» на Ямале

Проголосовать за проекты программы «Сотрудничество» ямальцы смогут и в Сети, и традиционным способом – с помощью бюллетеней. Причём офф-лайн голосование состоится в день выборов – 9 сентября. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе правительства Ямала. Ранее врио губернатора Дмитрий Артюхов сказал, что готов провести референдум программе.

Голосование проведёт «Совет муниципальных образований ЯНАО», рассказали в администрации автономии. Его, напомним, возглавляет глава Муравленко Александр Подорога. Именно эта структура, по данным правительства Ямала, финансирует и развивает портал «Живём на Севере», где с 15 августа стартует опрос жителей.

«Дополнительных средств на интернет-опрос не потребуется. Голосование офф-лайн проведут волонтёры проекта. Финансирование потребуется только для печати опросных листов. Средства на это выделит «Ассоциация муниципальных образований ЯНАО»,– рассказали в администрации округа в ответ на запрос «Нового Дня».

Планируется, что в опросных листах и на портале жители выберут несколько вариантов ответов – приоритетов программы «Сотрудничество». Результаты опроса власти намерены передать депутатам Тюменской областной Думы. Они могут учесть это мнение при формировании бюджета «Сотрудничества» на 2019 год.

В пресс-службе правительства Тюменской области агентству «Новый День» сообщили, что у них в регионе народное голосование по «Сотрудничеству» не планируется.

Ранее политолог, глава уральского отделения ФоРГО, Анатолий Гагарин предположил, что референдум станет на Ямале одним из способов привлечь на избирательные участки жителей округа. В 2018 году ямальцам придётся избирать тюменского губернатора. При этом они не могут голосовать за главу собственного региона – он назначается депутатами. Чтобы повысить явку и интерес ямальцев к политике, технологи придумывают различные стимулирующие меры.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.07.18

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