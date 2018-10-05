Тюменские власти заказали массированную рекламную атаку на жителей Ямала и Югры

Тюменские власти потратят почти 17 млн рублей на продвижение тюменских продуктов на Ямале и в Югре. Электронный аукцион на оказание услуг по проведению медиакампании был объявлен в пятницу, 5 октября. Заказчиком выступило «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Согласно документации закупки, подрядчик должен придумать, как популяризировать местные товары среди населения автономий.

В перечень обязательных мероприятий входят не менее 120 промо-акций, размещение баннеров в магазинах и в лифтах, изготовление видеорекламы. Согласно техзаданию, ролики будут показывать на двадцати медиаэкранах в разных городах тюменской «матрешки». Суммарно количество показов составит 3,6 тыс. в сутки на протяжении периода в течение 120 дней. Кроме того, рекламу запустят на светодиодных экранах в торговых объектах: не менее 250 в сутки суммарно по всем муниципальным образованиям.

Рекламировать тюменские продукты будут также на радио (45 роликов в сутки на трех радиостанциях с охватом аудитории не менее 2,5 млн слушателей), в Интернете, городских порталах и в соцсетях. В частности, речь идет о сообществах ВКонтакте, где планируется разместить не менее 8 публикаций с рекламой проекта «Покупаем тюменское!».

Напомним, продвижение тюменской продукции в автономиях было одним из пунктов предвыборной программы губернатора Александра Моора. Он даже обещал открыть в 2019 году специальные рекламные офисы в округах. Однако в ходе референдума, проведенного 9 сентября на Ямале, выяснилось, что тюменская еда не вошла в число приоритетов местных жителей. На первом месте у ямальцев стоят ремонт дорог и медобслуживание.

Тюмень, служба информации

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