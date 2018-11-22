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Четверг, 22 ноября 2018, 12:49 мск

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Моор потребовал заполнить все прилавки Югры и Ямала тюменскими продуктами

Фото Pixabay

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе своего послания депутатам и общественности заявил о необходимости продуктовой экспансии в северные округа. По его словам, экспортный потенциал Юга не раскрыт. Однако различные медиакомпании, тренинги и маркировка продуктов наклейками «Покупай тюменское» должны принести результат.

«Продуктами Юга надо обеспечить все населенные пункты Севера», – распорядился Моор. Он не сказал, чем конкретно Тюмень собралась заполнять югорские и ямальские прилавки, но особо отметил агрофирму КРиММ из Упоровского района, которую власти активно поддерживают еще со времен Сергея Собянина и у которой скоро заработает завод по переработке картофеля.

«Технология «фрэш-кат» чего только стоит! В следующем году начнут выпускать»,– восхитился Моор чищеным картофелем в вакуумной упаковке.

Напомним, тюменские власти тратят десятки миллионов бюджетных рублей на популяризацию тюменских продуктов. Деньги чиновники доверили фирме, зарегистрированной несколько месяцев назад и имеющей в штате одного сотрудника. Согласно контрактам, компания занимается изучением рынков, брендингом и рекламой, однако никто не может объяснить, на что конкретно идут средства и где результаты.

Тюмень, служба информации

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© 2018, РИА «Новый День»

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