Тюменские власти боятся собирать налог на имущество

Депутаты облдумы обвинили правительство в нежелании увеличивать налоговые поступления в бюджет. Спор возник в ходе обсуждения поправок в областной закон «О налоге на имущество». Документ предлагал расширить категорию объектов недвижимости, которые должны платить налог от кадастровой, а не от балансовой стоимости.

В настоящее время по кадастровой стоимости налог считают для офисных и торговых центров площадью свыше 8 тыс. кв.м., введенных в эксплуатацию до 1 января 2012 года. Согласно поправкам, со следующего года в данную категорию добавятся объекты общей площадью свыше 5 тыс. кв.м., введенные в эксплуатацию до 1 января 2013 года. При этом в целях исключения резкого роста налоговой нагрузки в 2019 году для них установят пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,5%, а в 2020 году и последующие годы – 2%.

Поправки в закон вызвали непонимание у представителей оппозиционных партий. Либерал-демократ Михаил Селюков констатировал, что правительство «в очередной раз льготирует ТЦ по налогу на имущество». «Сколько доходов недополучит бюджет в связи с введением этой льготы?», – спросил он.

Замдиректора департамента финансов Михаил Таранов отказался согласиться. Что путь, выбранный правительством, можно назвать льготированием. «Мы двигаемся по переводу на новую систему налогообложения торгово-офисной деятельности от более крупных объектов, в которых представлен околопремиальный сегмент, к объектам меньшего масштаба, в которых представлен бюджетный сегмент товаров и услуг. Не могу сказать, сколько доходов поступит в бюджет если мы переведем на эту систему абсолютно все объекты, такой статистики нет. Но в 2019 году допдоходы бюджета могут составить порядка 90 млн рублей», – сказал Таранов.

В ответ Селюков обвинил чиновников в нежелании работать и собирать налоги с небольших нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. «В России уже больше 60 регионов в соответствие со статьей 378.2 Налогового Кодекса сделали перечни по нежилым помещениям в многоквартирных домах под кадастровую оценку. У нас планируется эта работа? Закон работает с 2014 года, пять лет уже прошло, работа должна быть выполнена», – напирал депутат.

Таранов давил на жалость. Он отметил. Что помещениях в жилых домах – это, как правило небольшие магазины шаговой доступности, их владельцы – представители малого бизнеса. «Если мы переведем их на уплату налога от кадастра, а кадастровая стоимость приближена к рыночной, то уровень бремени на них возрастет. Это вызовет негативную реакцию, а допрасходы будут переложены на потребителя. Поэтому надо принять взвешенное решение, – сказал Михаил Таранов. – В ближайшее время мы не планируем перевод помещений в жилых домах на уплату налога от кадастровой стоимости. Но мы будем последовательно двигаться по снижению планки. Сейчас мы начнем облагать ТЦ свыше 5 тыс. кв.м., посмотрим на реакцию и после этого предпримем дальнейшие действия. Когда – время покажет».

Селюков не унимался и задал вопрос про тюменских застройщиков. «Есть 26 тыс. квартир, которые застройщики по какой-то причине не продали, которые стоят у них на балансе и с которых не платится налог на имущество. В этом сегменте собираемся облагать налогами?», – спросил либерал-демократ. И получил отрицательный ответ от Таранова. Чиновник пояснил, что такая мера ухудшит состояние предприятий строительной отрасли.

Резюме Михаила Селюкова было кратким и логичным. «Мы сегодня получили дополнительно 37 млрд по налогам. Но это не наша заслуга, это – цена на нефть, это курс доллара, это ТЭК. Если не дай бог у нас будет вдруг возникнет провал по налогу на прибыль предприятий, то налог на имущество должен стабилизировать местные бюджеты. Поэтому хотелось бы, чтобы правительство сформировало перечень всех объектов, чтобы хотя бы понимать объем выпадающих доходов».

Больше в дискуссии никто не участвовал. И когда она прекратилась депутаты приняли законопроект в первом и втором окончательном чтении. Стоит отметить, что по данным департамента финансов Тюменской области, в настоящее время налоги от кадастровой стоимости платят 56 объектов, в 2019 году их станет 114.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.10.18

Следователи проверят Рощино, где автобус с пассажирами врезался в спецтехнику. / В Тюмени в собственном авто сгорел мужчина (ФОТО). / Тюменская облдума лишила себя «золотых парашютов», не понимая, что делает. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»