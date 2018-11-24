Губернатор Комарова рассказала, сколько Югра отдала денег Тюмени

За все время действия договора между регионами тюменской «матрешки» Югра отдала бюджету Тюменской области 539 млрд рублей. Об этом в ходе заседания думы ХМАО рассказала губернатор Наталья Комарова. В субботу, 24 ноября она выступила с посланием перед депутатами и общественностью, после которого ей задали ряд вопросов. В частности, представители фракции ЛДПР спросили главу региона, что нужно сделать для того, чтобы программа «Сотрудничество» реализовывалась в ХМАО без сбоев.

«Мы неоднократно говорили о проблемах по объектам в Нижневартовске, в Горноправдинске. Они бьют по репутации нашего округа», – сказал депутат Евгений Маркин.

По словам Комаровой, ответ на этот вопрос заключается в документе под названием «реестр объектов незавершенного строительства», который был создан в прошлом году. «У нас есть долгострои. Это факт. Соглашусь, что эмоционально непростительно создавать такого рода прецеденты, – сказала Наталья Комарова, после чего конкретика из ее речи исчезла. – Мое личное мнение – проблема в нас с вами, в тех людях, которые отвечают за определенные участки работы. Надо исключить условия проявления такой нашей несостоятельности. Буду благодарна вам за внесение экспертных предложений».

Именно отвечая на вопрос о долгостроях «Сотрудичества» губернатор озвучила объемы средств, перечисленных в тюменский бюджет. «Из 539 млрд рублей по программе «Сотрудничество» в виде мероприятий к нам вернулись 219 млрд рублей. Говорить, что такого рода технология не эффективна – не совсем объективно. На эти деньги были созданы 190 новых объектов за это время, – пояснила Наталья Комарова. – К сожалению, есть системные проблемы и они характерны не только для нашего региона. Мы должны принять решения, которые обеспечат уход от такой логики в проектах капитального строительства».

Ханты-Мансийск, служба информации

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