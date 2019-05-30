Губернатор Моор отказался менять программу «Сотрудничество»

Глава Тюменской области Александр Моор «не видит оснований» менять что-то в механизмах реализации программы «Сотрудничество» между Тюменской областью, ХМАО и Ямалом. Об этом Моор заявил во время своего отчета перед тюменской областной думой.

В четверг, 30 мая, Александр Моор отчитывался перед депутатами о результатах работы правительства региона в 2018 году. После отчета депутат от ЛДПР Михаил Селюков задал вопрос о программе «Сотрудничество». Он отметил, что при реализации программы есть много «шероховатостей» (ранее либерал-демократы называли это иначе, жестко критикуя власти ХМАО за многочисленные долгострои ценой в десятки миллиардов рублей).

«Что нужно нам еще сделать, чтобы программа работала без сбоев? Может быть, необходимо поменять механизм исполнения программы и уйти, например, на межбюджетное Финансирование? Направлять деньги в Югру, а они там сами разберутся?», – дипломатично поинтересовался Селюков.

«Сегодня у руководства округов находятся высокопрофессиональные люди и команды, которые работают не менее эффективно, чем работает команда правительства Тюменской области, – еще дипломатичнее похвалил северных коллег Моор. – У меня нет оснований предлагать какие-то изменения в существующий механизм программы Сотрудничество, сложившийся за многие годы. Мы должны его сохранять, гордиться, что он у нас есть и совместно решать любые задачи, которые ставят перед нами президент и жители наших регионов».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.05.19

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