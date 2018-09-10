Югра выразила протест на выборах тюменского губернатора

После обработки почти 99 процентов бюллетеней определился безусловный победитель выборов губернатора Тюменской области. Им предсказуемо стал Александр Моор, набравший 65,98% голосов. За него, по предварительным данным, проголосовало 798,2 тыс. избирателей «матрешки».

Самую большую поддержку Моору оказали на юге Тюменской области – 75,78%. На Ямале за этого кандидата отдали голоса 74,94% пришедших на выборы граждан. В ХМАО процент голосов, полученных Моором, составил 44,93.

Голосование в Югре вполне можно назвать протестным. Соперники Моора на троих набрали там больше 50 процентов голосов. Так, коммунист Иван Левченко получил 21,17%, либерал-демократ Артем Зайцев – 20,03%, справоросс Владимир Пискайкин – 9,42%. При этом явка в ХМАО оказалась самой низкой – всего 35,27%.

В целом места на выборах распределились следующим образом: на втором месте после Александра Моора оказался Артем Зайцев. Он набрал 12,97% голосов. На третьей позиции находится Иван Левченко – 12,80%. Последнее место у Владимира Пискайкина (5,74%). Явка на выборах губернатора составила 49,16% (проголосовали 1 211 721 из 2 465 083 избирателей).

Тюмень, служба информации

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