В президентский кадровый резерв вошли 20 чиновников тюменской «матрешки»

Почти два десятка чиновников из тюменской «матрешки» вошли в резерв управленческих кадров России. Кроме прошедших специальные «губернаторские» курсы РАНХиГС и уже возглавивших регионы Александра Моора, Дмитрия Артюхова и Вадима Шумкова, в перечне потенциальных управленцев высшего уровня значатся другие тюменцы, к которым, возможно, стоит присмотреться.

Тюменская область

«Президентский» кадровый резерв высшего уровня

От Юга Тюменской области в список входит бывший замгубернатора Тюменской области Олег Заруба, завершивший обучение в РАНХиГС еще в первом потоке федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров» высшего уровня.

Также обучение прошел депутат Госдумы, бывший депутат тюменской облдумы Владимир Сысоев. Во время учебы он стажировался в Париже.

В настоящее время проходит обучение в РАНХиГС директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. В рамках курса он стажировался в Куала-Лумпур (Малайзия).

В отдельных мероприятиях в рамках шестого потока федеральной программы принимал участие ректор ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», депутат облдумы Валерий Фальков. Он прошел обучающий модуль «Глобальные вызовы и ключевые задачи социально-экономического развития России».

«Президентский» кадровый резерв базового уровня

В базовый резерв входят замдиректора Департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов (учеба в РАНХиГС, стажировка в США) и замдиректора Департамента имущественных отношений области Владимир Третьяков (учеба в РАНХиГС и стажировка в Сеуле).

Кроме того, в списке есть бывший замначальника ГУ строительства региона Андрей Басов (учеба в РАНХиГС, стажировка в Казахстане). Он уже пошел на повышение – с августа 2018 года является помощником главы Минстроя и ЖКХ России.

ЯНАО

«Президентский» кадровый резерв высшего уровня

Здесь всего лишь один чиновник. Это директор Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Теряев (стажировка в Гонконге)

«Президентский» кадровый резерв базового уровня

В базовом списке четыре чиновника. Это директор Департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, экс-начальник управления правовой и аналитической работы аппарата губернатора, а с ноября 2017 года – глава ТИК Ноябрьска Светлана Ганошенко, врио директора департамента информационных технологий и связи Ямала Константин Оболтин (проходил стажировку в Швейцарии) и директор государственно-правового департамента округа Дмитрий Погорелый.

ХМАО

«Президентский» кадровый резерв высшего уровня

От Югры в список резервистов высшего уровня вошли бывший замгубернатора ХМАО Дмитрий Шаповал, уволившийся в августе 2018 года, и первый заместитель главы администрации Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев (стажировался в Финляндии).

В отдельных мероприятиях в рамках пятого потока федеральной программы принимал участие глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Наименования коммуникационных мероприятий, в которых в 2016 году участвовал Ряшин, звучат так: «Формирование комплексного понимания вопросов управления развитием территорий, в том числе анализ конкретных проблематик управления развитием регионов и поиск наиболее эффективных управленческих решений» и «Совершенствование и развитие технологий государственного управления в субъектах РФ, включая вопросы применения современных технологий управления».

«Президентский» кадровый резерв базового уровня

В этом списке значатся замдиректора Департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин, начальник Нижневартовского лесничества Егор Збродов и бывший начальник отдела приватизации Департамента по управлению госимуществом ХМАО, а в настоящее время – начальник Управления по работе с активами АО «ЮРЭСК» Ренат Бахтиев.

По словам политологов, присутствие человека в кадровом резерве не гарантирует обязательное продолжение карьеры на федеральном уровне, но может стать руководством к действию для руководителей регионального или муниципального уровней.

«Ротации бывают не только вертикальные, но и горизонтальные. Не обязательно ждать милости от Москвы, – говорит глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. – При прочих равных условиях пребывание в кадровом резерве – это дополнительная рекомендация. Где-то избыток кадров, где-то дефицит. В кадровый резерв могут заглянуть не только в федеральном центре, но и в полпредстве президента или, к примеру, губернаторы соседних регионов, которым нужны свежие кадры».

Тюмень, служба информации

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