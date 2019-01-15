Губернатор Моор уволил своего заместителя

Из правительства Тюменской области ушла заместитель губернатора Татьяна Крупина. Как сообщает пресс-служба главы региона, Александр Моор подписал распоряжение об освобождении Крупиной по ее инициативе в связи с выходом на пенсию. Распоряжение вступает в силу с 15 января 2019 года.

Напомним, Татьяна Крупина с 2001 года возглавляла областной департамент финансов, а с 2005 года стала заместителем губернатора.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов, обязанности главы департамента финансов сейчас исполняет замдиректора депфина Михаил Таранов. Скорее всего, именно он и возглавит структуру. Таранов входит в так называемый «президентский» кадровый резерв базового уровня. Он прошел соответствующую учебу в РАНХиГС, стажировался в США. Получить комментарии у Михаила Таранова пока не удалось, он не отвечает на телефонные звонки.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.01.19

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