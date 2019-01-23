Моор наградил уволенного замгубернатора почетным званием

Бывший замгубернатора Тюменской области Татьяна Крупина получила звание «Почетный работник органов госвласти и местного самоуправления Тюменской области». Соответствующее постановление 14 января подписал глава региона Александр Моор.

Напомним, Татьяна Крупина уволилась из правительства на прошлой неделе, 15 января. Согласно официальной версии, главный финансист региона покинула должность по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Однако, как стало известно «Новому Дню», уход был связан с тяжелым заболеванием, с которым борется чиновница.

Кроме Татьяны Крупиной губернатор поощрил главу администрации Исетского района Николая Теньковского. Александр Моор объявил ему благодарность за эффективную муниципальную службу.

Тюмень, служба информации

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