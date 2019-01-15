Причины отставки Татьяны Крупиной: тяжелая болезнь и разногласия с Моором

Уход на пенсию одного из ключевых заместителей губернатора Тюменской области – Татьяны Крупиной – связан с тяжелым заболеванием, с которым борется чиновница. В политическом смысле отставка главного «казначея» региона – это предвестник окончания «эпохи комсомольцев», которые на постах замгубернатора контролировали область, считают источники «Нового Дня».

По словам одного из собеседников агентства, состояние здоровья Татьяны Крупиной снова ухудшилось. Несколько лет назад замгубернатора, глава департамента финансов уже уходила в длительный отпуск – Крупина лечилась от онкологического заболевания. Тогда чиновнице удалось справиться с болезнью и вернуться к работе. Источник, близкий к правительству Тюменской области, также называет в качестве основной причиной ухода Крупиной состояние здоровья.

Источник, близкий к областной думе, добавляет, что решение уйти в отставку было принято также из-за сложностей во взаимоотношениях с новым главой региона Александром Моором. «Время, когда заместители губернатора пользовались максимальной защитой первого лица региона, прошло, – считает источник. – В отличие от Владимира Якушева, новый губернатор Александр Моор дал понять, что не будет безоговорочно вставать на сторону своих заместителей в спорах с другими органами власти. Крупина не захотела играть по новым правилам и ушла».

По мнению источника, отставка Крупиной – начало конца «эпохи комсомольцев» в областном правительстве. К «комсомольскому» клану кроме Крупиной источник относит вице-губернатора Сергея Сарычева и первого замгубернатора Наталью Шевчик. Все они привыкли к безоговорочной поддержке первого лица региона, которую новый губернатор якобы не намерен оказывать. Кроме того, как и Крупина, Шевчик и Сарычев уже достаточно «возрастные» чиновники: Наталье Шевчик 60, а Сергею Сарычеву 59 лет.

Собеседник «Нового Дня» в областной думе считает, что уход Татьяны Крупиной – часть процесса обновления высших чиновников региона, соглашение о котором было достигнуто с местной элитой еще прежним губернатором Владимиром Якушевым. Инсайдер уверен, что вслед за Крупиной свои посты в течение пары лет покинут Сергей Сарычев и Наталья Шевчик, причем все топовые чиновники получат определенную компенсацию за свой уход.

Так, муж Татьяны Крупиной – депутат областной думы Александр Крупин является депутатом на освобожденной (профессиональной) основе, то есть получает зарплату за свое депутатство. В прошлом году депутат Крупин заработал в Думе чуть более 6 млн рублей. Сохранение «ставки» за Крупиным могло быть аргументом при увольнении его супруги, считает источник.

С областной думой может быть связано и будущее другого видного «комсомольца» – вице-губернатора Сергея Сарычева. Ему прочат в думе нового созыва (выборы в которую пройдут в 2021 году) место спикера. Якобы, этот вопрос также был согласован еще при прошлом губернаторе. Единственное, что этому может помешать – амбиции действующего спикера Сергея Корепанова. После того, как Корепанов оказал поддержку кандидатуре Дмитрия Артюхова (сейчас губернатор ЯНАО), место в думе ближайших двух созывов по 1 одномандатному округу (в ЯНАО) ему гарантировано, считает источник.

Сложнее ситуация с Натальей Шевчик, но и здесь, уверен собеседник агентства, заслуженную чиновницу никто не выкинет на улицу и она получит достойную компенсацию за свое увольнение.

Инсайдер, близкий к правительству региона, однако отметил, что ни о какой ротации кадров и обновлении в случае с Татьяной Крупиной речи идти не могло. «Обновлять Крупину – не вариант, – отметил источник. – Этот человек пользуется авторитетом и уважением у всех, обладает безупречной репутацией и является большим профессионалом».

Политолог Александр Безделов говорит, что Крупина неоднократно говорила, что хочет покинуть свой пост, еще во времена губернаторства Владимира Якушева. «Финансы – дело ответственное, каждая ошибка может дорого стоить, – говорит политолог. – Но замены ей не было, ее постоянно просили подождать и не уходить. Видимо, Александр Моор поддался на ее просьбы».

Безделов считает, что обновление «корпуса» заместителей губернатора – естественный процесс, так как многие из них работают еще со времен Сергея Собянина. «Это началось еще при Якушеве. Первым на менее нервную работу попросился Евгений Заболотный, сейчас это продолжилось Татьяной Крупиной. Люди стареют, у них появляются внуки, желание посвятить жизнь себе. Что касается каких-то преследований или претензий конкретно к Татьяне Крупиной, то их не было, ни со стороны правоохранительных органов, ни, тем более, со стороны руководства. Это одна из самых незаметных заместителей губернатора».

В пресс-службе правительства губернатора Тюменской области отметили профессиональные качества теперь уже экс-заместителя губернатора Тюменской области. «Татьяна Крупина – профессионал своего дела, которого мы очень уважаем. Мы действительно очень сожалеем, что Татьяна Львовна приняла такое решение», – заявили в пресс-службе.

Губернатор Александр Моор подписал распоряжение об освобождении Крупиной от должности по ее инициативе в связи с выходом на пенсию. Распоряжение вступает в силу с 15 января 2019 года. Татьяна Крупина пришла в руководство региона еще при губернаторе Сергее Собянине: с 2001 года она возглавляла областной департамент финансов, а с 2005 года стала заместителем главы региона.

Тюмень, служба информации

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