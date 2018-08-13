Десятки миллионов на выборы Моору дали два известных строителя и кипрский офшор

Стали известны спонсоры врио губернатора Тюменской области Александра Моора на выборах. Общий фонд кандидата в губернаторы по данным на 13 августа 2018 года – 28 млн рублей. Спонсоры дали 21 млн рублей из них. На кампанию Моора серьёзно потратились «Мостострой-11» Николая Руссу, Фонд развития, президентом которого является Владимир Шевчик. И компания «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» из ХМАО. Об этом сообщается в финансовом отчёте кандидата, сообщает агентство «Новый День».

«Мостострой-11», возглавляемый Николаем Руссу, предоставит г-ну Моору 10 млн рублей. Компания хорошо известна за пределами Тюмени. Например, недавно г-н Руссу заявлял о желании строить мост через Обь на Ямале.

Второй спонсор Моора – «Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития». Эта структура финансирует многих политиков в кампаниях разного уровня. Фонд также дал тюменскому главе 10 млн рублей. Президент фонда – известный строитель, девелопер, бывший муж замгубернатора Тюменской области Владимир Шевчик («Сибинтел Холдинг»). Учредителями богатого Тюменского фонда поддержки являются бизнесмен Валерий Язев (корпорация «Ява») и Фонд поддержки партии «Единая Россия».

Третий жертвователь – компания «ЕПРС» – дала Александру Моору на выборы миллион рублей. Компания аффилирована с «Тюменнефтегаз» (учредители – РН «Холдинг», конечным владельцами являются «Роснефть» и кипрский офшор Novy Investments Limited).

Согласно отчёту, Моор уже потратил около 15 млн рублей. В основном – на изготовление агитматериалов.

У остальных кандидатов в губернаторы нет таких богатых спонсоров. Расходы Артёма Зайцева составили 213 тыс. рублей (общий фонд около миллиона рублей). Расходы коммуниста Ивана Левченко не достигли и 110 тыс. рублей (общий фонд – 350 тыс. рублей). Фонд справедливоросса Владимира Пискайкина составляет по данным на 13 августа 975 тыс. рублей. Из них потрачено 719 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.08.18

Силовики прокомментировали потасовку между кавказцами и полицией в Тюмени. / К приезду Моора в Ноябрьске покрасили дом и спрятали мусор (ВИДЕО). / Суд назвал авиакомпанию «ЮТэйр» недостаточно заботливой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»