Власти Ямала отдают 800 млн рублей ГУПу с плохой репутацией

Власти Ямала выделят 800 млн рублей одиозному предприятию, руководство которого подозревали в хищениях на сотни миллионов рублей – ГУП «Ямалгосснаб». О транше из бюджета стало известно 26 сентября, когда депутаты заксобрания округа обсуждали поправки в бюджет Ямала на 2018 год. Завтра, 27 сентября, эти поправки должны быть одобрены на очередном заседании думы.

Субсидию в 800 млн рублей для ГУП предлагается взять из дополнительных доходов бюджета Ямала. Они составляют порядка 21 млрд рублей и будут распределены на различные направления. В правительстве автономии объясняют необходимость финансирования проблемного ГУПа тем, что у него есть долги, сообщает «URA.RU». «У нас есть определённые обязательства по содержанию государственных предприятий. У «Ямалгосснаба» долги образовались еще в 2014 году. «Ямалгосснаб» поставлял топливо в рамках северного завоза на муниципальные предприятия в отдаленные посёлки. Они обанкротились и не смогли рассчитаться, и остался долг перед поставщиками топлива у «Ямалгосснаба»», – объяснил агентству замгубернатора Ямала Сергей Карасёв.

Обновлено в 20:12. В бюджетном комитете окружной думы агентству «Новый День» сообщили, что средства нужны для укрепеления материальной базы предприятия.

Согласно публичной отчётности, за 2017 год ГУП «Ямалгосснаб» получил чистый убыток в 189 млн рублей. Он периодически брал миллиардные кредиты на покрытие собственных долгов, однако, очевидно, это было неэффективной мерой.

О том, что средства ГУПа могут быть выведены, стало известно в 2013 году. Именно тогда появилась неофициальная информация о подозрительных манипуляциях и возбуждении уголовного дела. Официально силовики так и не решились сообщить о расследовании. Более того, что стало с уголовном делом дальше, неясно. Ведомства отказываются давать по нему информацию.

Салехард, служба информации

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