В Новом Уренгое тестируют новый терминал аэропорта

В аэропорту Нового Уренгоя состоялось первое комплексное тестирование нового пассажирского терминала. В нем приняли участие работники аэропорта, которые выступили в роли пассажиров. В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров в новом терминале, проверяют работоспособность и устойчивую работу оборудования, сообщает пресс-служба правительства округа.

В декабре в терминале предстоит провести серию комплексных испытаний. В рамках каждого волонтеры пройдут весь путь пассажира по технологии обслуживания на отправление – от входного досмотра до выхода на посадку, и прибытие – от входа в терминал по прилету и до выхода на привокзальную площадь. Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов. Все оборудование уже прошло пусконаладку и теперь проверяется под нагрузкой в условиях, имитирующих реальные ежедневные производственные процессы. При этом участники тестирования отрабатывают различные сценарии обслуживания, в которых учтены особенности работы с разными категориями пассажиров, типами воздушных судов, видами багажа и грузов, а также посадка и высадка пассажиров через телетрапы и бас-гейт.

По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов для обеспечения удобного, качественного и безопасного обслуживания пассажиров в новом терминале. Тестирование проводится в рамках подготовки к началу работы нового терминала, которое запланировано на декабрь 2022 года.

Аэропорт в Новом Уренгое – первый в стране авиаузел, построенный в рамках концессионного соглашения с участием «Аэропортов России» и правительства ЯНАО. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 19,6 тысячи квадратных метров оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составляет 840 пассажиров в час.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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