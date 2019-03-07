Власти Ямала выдадут новые полмиллиарда рублей инвестору стройки храма в Салехарде

Власти Ямала намерены предоставить новый полумиллиардный транш некоммерческому фонду «Сотрудничество Ямала». Проект постановления об этом опубликован на официальном портале органов госвласти округа, сообщает агентство «Новый День».

В проекте документа сообщается, что сумма бюджетной субсидии составит 550 млн рублей. Ответственным будет департамент внешних связей замгубернатора Александра Мажарова. Деньги пойдут на проекты фонда и на содержание его сотрудников. Никакой конкретики традиционно в проекте постановления нет, агентство «Новый День» сделает запрос в правительство Ямала, после получения ответа комментарии будут опубликованы.

Субсидия в 550 млн рублей была предусмотрена бюджетом на 2019 год. В 2018 году бюджет Ямала регулярно спонсировал фонд. Субсидии на него составили 1,4 млрд рублей. За счет денег бюджета Ямала фонд в числе прочего строит храм в Салехарде на набережной реки Шайтанки. При этом «Сотрудничество Ямала» не публикует в открытом доступе отчеты о расходовании средств, узнать, на что и сколько бюджетных денег потратила околоправительственная структура, невозможно.

Ранее замгубернатора Ямала Александр Мажаров сообщил депутату Елене Кукушкиной, что в целом храм в столице Ямала будет стоить подконтрольному ему фонду порядка 5,4 млрд рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.03.19

Ямальские чиновники не смогли победить плесень, которая захватывает новостройки (ФОТО). / ФСБ возбудила дело из-за браконьерского муксуна в гараже администрации на Ямале. / В Ямальской тундре в санях найден убитым оленевод. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»