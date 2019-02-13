Губернатор Артюхов и архиепископ обсудили стройку храма на Шайтанке

В новом храме Салехарда общей стоимость 5,4 млрд рублей во второй половине 2019 года установят иконостас. Кроме того, на текущий год запланированы фасадные работы. Сейчас строители комплекса ждут партию облицовочных материалов, которая будет доставлена в Лабытнанги по железной дороге. Об этом разговаривали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай в среду, 13 февраля. Тезисы беседы приводят в пресс-службе главы округа. Храм, напомним, частично финансируется из бюджета округа.

«В комплексе завершается отделка помещений нижнего храма (декорирование и укладка пола). Параллельно продолжаются пусконаладочные работы по инженерным коммуникациям. Во второй половине 2019-го в нижнем храме планируется установка иконостаса. Также в этом году строители намерены выполнить ряд фасадных работ по собору (отделку лицевым кирпичом и фибробетоном), монтаж кровли и оформление купели», – рассказали в пресс-службе администрации округа.

Там добавили, что материал, который прибывает по железной дороге, был закуплен по итогам благотворительной акции «именной кирпич», в которой поучаствовали сотни ямальцев.

Кафедральный собор Преображения Господня строится на берегу Шайтанки в Салехарде с 2012 года. Заказчиком выступает правительственный фонд «Сотрудничество Ямала». Открытого отчета о том, сколько средств потрачено на возведение культового объекта, нет, но куратор фонда – замгубернатора Ямала Александр Мажаров – осенью 2018 года оценил его стоимость в 5,4 млрд рублей. Известно, что более два млрд рублей выделены из бюджета ЯНАО. Новые транши одобрены как раз осенью 2018 года, во время верстки бюджета на 2019 год.

Двухуровневый храмовый комплекс включает в себя дом причта, воскресную школу, также здесь расположится епархиальное управление Салехардской епархии.

фото – пресс-служба правительства Ямала

Салехард, служба информации

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