Власти Ямала обещают снизить цены на авиабилеты за счёт бюджета

Власти Ямала пообещали сделать дешевле авиаперелёты. Из дополнительных доходов бюджета ЯНАО на 2018 год предлагается взять средства на субсидии для авиакомпании, чтобы снизить цены на билеты. Это порядка 240 млн рублей. Новые льготные рейсы введут на тестовый период, потом их конфигурацию могут изменить.

Жители выбрали несколько приоритетных направлений. Во-первых, из Надыма в Уфу, Петербург и Екатеринбург. Во-вторых, из Ноябрьска в Уфу, Екатеринбург и Петербург. В-третьих, из Нового Уренгоя в Новосибирск, Омск и Уфу. Кроме того, рейс из столицы Ямала Салехарда в Омск, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск. «Также это межмуниципальные направления: Салехард – Новый Уренгой, Салехард – Ноябрьск и Салехард – Надым», – рассказали в пресс-службе правительства Ямала.

Тестовый период продлится до конца 2018 года. Если пассажиропоток будет небольшой, то будут внесены корректировки в график полётов. «Это может быть изменение частоты рейсов в большую или в меньшую сторону, замена самолётов на более вместительные. Никто не говорит об отмене введённых рейсов. В любом случае мы развиваем сеть и намерены её сохранить и на следующий год», – заявил замдиректора Дептранса Ямала Денис Редькин, которого цитируют в пресс-службе.

Там напомнили перечень существующих льготных рейсов, за которые авиакомпания уже получает доплаты: Надым – Тюмень, Надым – Москва, Ноябрьск – Тюмень, Ноябрьск – Москва. А также Толька – Тюмень, Тарко-Сале – Тюмень, Салехард – Санкт-Петербург, Новый Уренгой – Санкт-Петербург.

Согласно документам, на транспортное обслуживание ямальцев на межмуниципальных маршрутах из бюджета в 2018 году будет потрачено 395 млн рублей. На межрегиональных – 890 млн рублей. Также это направление финансируется из федерального бюджета: на 2018 год запланирована цифра в 201 млн рублей.

Салехард, служба информации

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