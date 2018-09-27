Мэр Ноябрьска рассказал, на что будет жить город без нефти и газа

Сити-менеджер Ноябрьска Алексей Романов описал перспективы развития города, не связанные с добычей нефти. Он заявил, что город может получать прибыль от логистического центра, мусоросортировочного завода и нефтегазового сервиса, сообщает агентство «Новый День». Свои идеи он высказал в рамках доклада о Ноябрьске на заседании окружной думы в четверг, 27 сентября 2018 года. При этом г-н Романов не смог сказать ничего конкретного ни про санаторий «Озёрный», который должен был стать онкоцентром, ни про аэропорт, который находится в частных руках.

Алексей Романов сказал, что город имеет выгодное положение, которое можно было бы использовать для создания логистического центра для кого-то из ритейлеров. «Это до полутора миллиардов инвестиций. Создание до 200 рабочих мест. Для его создания нужно реформировать дороги, в том числе от поста Карамовский, – рассказал мэр. – Мы ведём переговоры (о строительстве центра – прим.ред) с крупными торговыми сетями, есть положительный опыт».

Второй вариант – создание промышленного парка для предприятий нефтегазового сервиса. Третий – сортировка отходов. В планах ямальских властей – строительство такого комплекса в городе до 2025 года. Мощность – 100 тыс. тонн. Туда будут свозить мусор из соседних муниципалитетов.

Г-н Романов рассказал, каких инвесторов мэрия уже привлекла. В числе таких проектов он назвал открытие магазина «Лента» в декабре 2018 года и теплицы вблизи посёлка «Северная нива» (объем инвестиций – 1,3 млрд рублей). А также концессионное соглашение по модернизации коммунальной системы с «Энерго Газ Ноябрьском». Более того, г-н Романов доложил, что в Ноябрьске известный местный бизнесмен Анатолий Гампель откроет первый частный бассейн. Также Романов упомянул проект «Сибура» на Вынгапуровском участке по переработке попутного нефтяного газа.

Глава администрации Ноябрьска отметил, что, несмотря на большое количество магазинов жители города ждут открытия большого ТРЦ: «У нас есть инвестор и мы проделываем работу, чтобы такой центр появился». Алексей Романов похвастался открытием ресторанов «Бургер Кинг», «КФС» и «Перчини», которые уже работают в городе.

Глава Ноябрьска похвастался открытием двух заведений фаст-фуда и сообщил, что мэрия ведёт переговоры о строительстве ТРЦ

Градоначальник заявил, что мэрия ждёт инвестора для сельхозкомплекса «Ноябрьский». «Мы подготовили проект коровника на 400 голов. У предприятия есть будущее, мы открыты для диалога, для привлечения инвестора», – доложил чиновник. Он добавил, что молоко из комплекса поставляется в детские учреждения.

Благодаря грантовой поддержке развивается другой агрокомплекс – куриная ферма. На неё в общей сложности дали около 10 млн рублей из бюджетов.

В конце выступления депутаты задали вопросы Алексею Романову. Коммунист Елена Кукушкина спросила, что будет с санаторием «Озёрный», на который власти округа выделяли деньги. «Была экономическая ситуация определённая, росли расходы и убытки. Было принято решение в связи с ростом числа онкобольных сделать из санатория онцкоцентр. Были выделены деньги из округа на подготовку проекта. В начале следующего года должен быть готов этот проект. Но есть параллельный проект – обустройство центра для инвалидов регионального масштаба для реабилитации инвалидов. Здание было передано в юрисдикцию Ямала», – сообщил г-н Романов.

Либерал-демократ Александр Голубенко спросил, что будет с аэропортом, который является собственностью компании «Аэропорт Сургут». Там. по его словам, снижается пассажиропоток, аэропорт становится невостребованным. «Необходимо сохранить аэропорт, у всех есть родственники на земле. Мы готовы вложить средства в подъездную дорогу. Насколько я знаю, Дмитрий Артюхов держит на контроле этот вопрос», – заметил мэр.

Выступление главы администрации Ноябрьска в думе не увидит одномандатник из этого города Павел Крюков – экс-глава «Ноябрьскнефтегаза». Он находится под следствием в связи с подозрением в коррупционных преступлениях.

Ноябрьск, служба информации

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