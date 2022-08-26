Глава ЯНАО объяснил отказ от реконструкции санатория «Озёрный»

Санаторий «Озёрный» в Ноябрьске не входит в число приоритетных проектов ЯНАО. Его модернизация, по предварительным подсчётам, может стоить около 2,5 млрд рублей. Таких средств в бюджете на этот санаторий нет. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями города 25 августа 2022 года.

Ранее власти оплатили уже как минимум 2 проекта реконструкции санатория – под онкоцентр и под реабилитационный центр для инвалидов. Ни один из них до сих пор не воплощён.

По словам губернатора Ямала, чиновники оплачивали проекты, так как понимали, что санаторий нужен. Но пока финансирование на него не предусмотрено.

«Мы сегодня там были. Есть идея, как из него сделать хороший реабилитационный центр. Нужно 2,5 млрд рублей. Где взять 2,5 млрд рублей – надо чесать голову. От чего отказаться? <…> У нас впереди принятие бюджета и мы должны принимать наши приоритеты. Мы будем строить школу, дороги или «Озёрный»? Если у нас будет возможность ещё и «Озёрный», мы обязательно начнём. Я знаю, что все его давно хотят. И мы поэтому проектированием занимались. <…> Санатории у нас в стране есть, а вот больницы и поликлиники нам нужны срочно. И жильё аварийное, чтобы люди переселялись», – рассудил глава региона.

Он напомнил, что 25 августа дал старт строительству сразу 6 больниц в разных городах округа. При этом, по его словам, «впереди непростые годы».

«Ямал набрал очень серьёзный набор обязательств. Мы сегодня стартанули – 6 больниц одновременно. Столько не строили никогда. Планируем 25 школ. Расселяем 1 млн квадратов жилья. Во многих городах столько не строилось никогда»,– заявил губернатор.

Ранее стало известно, что в модернизацию санатория «Ахманка» в Тюменской области власти вложат 1,5 млрд рублей.

Санаторий «Озёрный» в Ноябрьске закрылся несколько лет назад. В 2019 году власти ЯНАО закладывали около миллиарда рублей в бюджет на его реконстукцию, однако, как видно, она так и не случилась. Вероятно, средства потратили на что-то другое.

В 2015 году в отношении директора санатория Александра Брагина было возбуждено уголовное дело, в 2016 году его закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Г-ну Брагину удалось отсудить компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на наш паблик «Вконтакте» и телеграм-канал. Там всегда свежие и интересные новости.

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»