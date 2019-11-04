Бюджет Ямала-2020: деньги на мусорки, на мост и на правительство

Власти Ямала внесли бюджет 2020 года и двух последующих годов на утверждение в окружное заксобрание. Бюджет 2020 сверстан без дефицита. Доходы составят 244,5 млрд рублей, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на документ.

Доходы

От налога на прибыль организаций округ получит 108 млрд рублей. От налогов на доходы физлиц – 36 млрд рублей. Еще 80 млрд рублей – налог на имущество организаций. Три млрд рублей – это доход в результате размещения бюджетных денег на депозитах. Безвозмездные поступления из бюджета РФ составят 9 млрд рублей.

Чего ждут от экономики

На Ямале в 2020 году по-прежнему будет все хорошо с газом. Регион останется лидером среди в России по добыче природного газа. На долю региона будет приходиться более 4/5 от всего объема извлекаемого в стране топлива. Его добыча будет расти. В округе ждут новый проект «Новатэка» – «Арктик СПГ-2» на ресурсной базе Салмановского месторождения.

По предварительной оценке, в 2020 году среднемесячная заработная плата в округе составит 104,6 тыс. рублей.

Выплата на оздоровление

Власти Ямала окончательно отменили выплату на оздоровление, которую получали бюджетники – работники сферы образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики, культуры, спорта – раз в два года. Однако для работников СМИ такую выплату не отменили насовсем – ее приостановили до 2021 года. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 и последующие два года. О том, что выплату возвращать не будут, говорил в прошлом году вице-спикер Заксобрания Виктор Казарин. Он назвал льготу неактуальной для бюджетников, у которых растут зарплаты. Традиционно бюджет Ямала тратит крупные суммы на здравоохранении и образование. В целом на нацпроект образование в 2020 году запланировано 7,2 млрд рублей. На жилье – 21,3 млрд рублей. На здравоохранение – 6,7 млрд рублей.

Посмотрим подробнее некоторые расходы.

Коммуналка

Каждый год бюджет ЯНАО выплачивает гигантские компенсации коммунальным компаниям, которые работают в округе. Большую часть получает холдинг «Ямалкоммунэнерго» и оператор по работе с мусором – «Инвестиционные технологии». Обе компании аффилированы с холдингом «Корпорация СТС» известных уральских энергетиков. Мусорная компания будет рассчитывать на 680 млн рублей из бюджета округа в 2020 году. Около 15 млрд рублей получат коммунальщики в качестве компенсации за льготные тарифы для населения за воду, тепло, газ и свет.

Стройка

На строительство и реконструкцию различных объектов в 2020 году чиновники планируют направить 36,3 млрд рублей. Приведем лишь некоторые примеры.

В том числе на мост через Обь между городами Салехард и Лабытнанги в 2020 году заложено 2,2 млрд рублей (еще по миллиарду – в 2021 и в 2022 году).

На завершение долгостроя – зданий исполнительных органов власти Ямала на набережной – в 2020 году потратят 1,2 млрд рублей (на три года заложено порядка 4,7 млрд рублей, это с учетом того, что здания почти готовы).

На недоделанную при прежнем губернаторе набережную в Салехарде в 2020 году планируется выделить 770 млн рублей. Еще более двух миллиардов выделят на нее в 2021 и в 2022 году. На этот раз как минимум часть средств проводят через бюджет, а не через непрозрачный фонд «Сотрудничество Ямала», который осваивал деньги во время первой попытки возвести набережную в столице Ямала.

Полмиллиарда рублей в 2020 году направят на реконструкцию санатория «Озерный» в Ноябрьске, который не могут перепрофилировать уже несколько лет. И еще примерно столько же – в следующем, 2021 году.

На лукодром в Лабытнанги выделят 600 млн рублей в следующем году. Это намного больше, чем озвученные ранее суммы.

На проектно-изыскательские работы для строительства аэропорта Салехарда за три года планируют дать из бюджета 900 млн рублей. Это уже вторая попытка сделать проект воздушной гавани Салехарда, первая попытка обернулась крахом подрядчика и самого проекта.

Около 720 млн рублей за три года уйдет на завершение аэропорта в Красноселькупе.

По планам властей, в следующем году разработают проектную документацию для реконструкции аэропорта Надыма.

Около 730 млн рублей в течение трех лет будет израсходовано на строительство полигона в Салехарде. Ранее агентству «Новый День» в правительстве ЯНАО сообщали, что объект будет строиться на деньги бюджета и концессионера. Очевидно, что концессионер вложит лишь половину, потому что общая стоимость полигона – 1,5 млрд рублей.

Вторая очередь КОС в Лабытнанги обойдется бюджету в 640 млн рублей (это финансирование на два ближайших года).

Фонды

Многочисленные околоправительственные фонды снова получат миллиарды из бюджета. В том числе «Сотрудничество Ямала», подконтрольный замгубернатора Александру Мажарову, в течение трех лет надеется освоить порядка 3,6 млрд рублей из бюджета.

В 2020 году запланирована выплата около 360 млн рублей «Центру освоения Арктики». Еще 94 млн рублей должно получить «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа». Кроме того, 180 млн рублей предусмотрено для «РИФ «Ямал», который также не раскрывает подробности бюджетных трат. Фонд «Технопарк Ямал» получит 65 млн рублей.

Объем дорожного фонда в следующем год составит 4 млрд рублей.

Около 33 млрд рублей пойдет муниципалитетам.

Салехард, служба информации

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