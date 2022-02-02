Строительство биатлонного комплекса на Ямале отложили

Строительство биатлонного комплекса в Лабытнанги перенесли на неопределённый срок. Как уточнили представители департамента по физической культуре и спорту ЯНАО, в 2021 году власти определили стоимость возведения такого объекта и после этого решили изменить дату начала стройки. Об этом говорится в ответе представителя ведомства на вопрос подписчика в группе «Лабытнанги Info» 2 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что биатлонный комплекс в Лабытнанги должны ввести в 2023 году.

«На этапе проектирования объекта «Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и спортивным залом «Лукодром» г. Лабытнанги» в 2021 году была определена ценовая составляющая. Строительно-монтажные работы в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа перенесены на более поздний срок», – уточнили представители департамента, не называя новый срок строительства.

Обнаружить биатлонный комплекс в адресно-инвестиционной программе Ямала на ближайшие два года не удалось.

В конце 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал появление биатлонного центрав Лабытнанги. «В Лабытнанги есть хорошие спортивные традиции, вся страна гордится тем, что здесь есть олимпийские чемпионы, есть сильная школа биатлона, нужно поддерживать это направление», – говорил глава округа. Средства на него заклладывались в бюджет 2020 года.

В 2020 году глава города Марина Трескова показывала готовый проект комплекса на градсовете. Летом 2020 года она уверяла, что благодаря поддержке Артюхова принято окончательное решение по строительству комплекса (об этом писало агентство «Север-Пресс»).

Почему же решение изменилось – неясно. Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство с просьбой уточнить, что за причины способствовали этому.

Ранее в окружной администрации сообщали, что биатлонный центр должен стать частью школы олимпийского резерва имени Ахатовой. Там же добавляли, что биатлонный центр нужен для проведения соревнований окружного и регионального значения.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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