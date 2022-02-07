Власти Ямала ищут механизм финансирования биатлонной базы в Лабытнанги

В правительстве ЯНАО заявили, что планы по строительству биатлонного комплекса в Лабытнанги остаются в силе. Однако сейчас обсуждается механизм, по которому будут строить этот спортивный объект. Комплекса нет в адресно-инвестиционной программе региона на ближайшие годы, это значит, что не запланированы традиционные процедуры поиска подрядчика через государственные закупки. Возможные варианты строительства – частные инвестиции или возведение на бюджетные средства через один из фондов, которые действуют в регионе. Через Фонд «Сотрудничество Ямала», например, возводят храм в Салехарде.

«Перенос сроков строительства биатлонного комплекса в Лабытнанги не ожидается. Договор на проектирование объекта заключен в ноябре 2021 года. Объект действительно будет строится не по АИП. Механизм реализации проекта будет определен после окончательной сверки стоимости по проекту», – говорится в ответе правительства Ямала на запрос агентства «Новый День».

Стоимость объекта там также не назвали.

Ранее представители департамента спорта и физкультуры Ямала сообщили читателям местного паблика «Лабытнанги Info», что «строительно-монтажные работы в рамках адресной инвестиционной программы автономного округа перенесены на более поздний срок». Сам срок авторы ответа не указали.

Планировалось, что комплекс откроют к 2023 году.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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