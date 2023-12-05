Биатлонный центр в Лабытнанги должны начать строить в 2024 году

В следующем, 2024 году, власти Ямала планируют начать строительство биатлонного центра в Лабытнанги. Об этом сообщил в рамках прямого эфира глава Депспорта Андрей Масанов 29 ноября. Проект обсуждается давно, ещё год назад в правительстве отмечали, что обдумывают механизм его реализации. Губернатор Дмитрий Артюхов отмечал, что это не объект первой важности для региона.

«В Лабытнанги у нас планируется строительство биатлонного центра, который уже на мелкокалиберное оружие, со стрельбищем, со стадионом, с хорошей инфраструктурой, с лыжеподготовкой, с оружейками. Он нам позволит принимать мероприятия федерального уровня. Это будет стрельбище на 30 бойниц – по регламенту первенства России полагается именно такое количество. Этот проект в завершающей стадии. Надеюсь, что на будущий год мы будем заходить в стройку», – отметил г-н Масанов.

Он не уточнил, будет ли это бюджетное финансирование или ГЧП.

Г-н Масанов добавил, что объект сложный и на его возведение может понадобиться около 2-3 лет.

«Мы сможем принимать первенство России и этапы федерального кубка», – заключил глава ведомства.

Проект биатлонного центра уже готов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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