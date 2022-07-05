Власти Ямала отложили принятие решения по строительству биатлонного комплекса в Лабытнанги

Биатлонный комплекс в Лабытнанги не является приоритетом для правительства Ямала, сроки строительства этого объекта будут зависеть от ситуации в экономике. Комплекс сейчас в стадии проектирования, он ещё не прошёл госэкспертизу. Принимать решение по его строительству власти ЯНАО будут в следующем году. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Артюхов во время прямого эфира «ВКонтакте» 5 июля 2022 года.

«Мы сейчас стоим над вопросом приоритетов в силу нескольких причин. Первое – сильное подорожание за прошлый год, все цены резко поползли. Какие у меня приоритеты? Медицина, образование. Мы должны построить весь комплекс новых медицинских учреждений – где-то поликлиники, где-то больницы, где-то дополнительные корпуса, детское здравоохранение. И новые школы. [Строить или нет] такие объекты как биатлонные комплексы – будем смотреть по факту наших возможностей. Пока ситуация в экономике Ямала нормальная, рекордные цены в мире на энергоресурсы, и у предприятий год будет хороший, санкции в этом году не доставляют нам проблем. Но мы понимаем, что процессы запущены, они могут по-разному в среднесрочной перспективе сыграть, поэтому мы должны к нашему планированию относиться аккуратно», – объяснил расстановку приоритетов губернатор.

Биатлонный комплекс в Лабытнанги планировали открыть к 2023 году. Однако в начале текущего года власти Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что объекта нет в адресно-инвестиционной программе. Округ получит смету на объект и только тогда будет решать, с помощью каких механизмов строить комплекс.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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