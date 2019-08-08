Власти Ямала начали проект по строительству биатлонного центра в Лабытнанги

В Лабытнанги построят лукодром и биатлонный комплекс за счет бюджета. Власти Ямала нашли подрядчика, который обоснует необходимость бюджетных вложений и их сумму в этот объект. Это будет компания «Проектстройсервис», сообщает агентство «Новый День». Сумма, которую получит подрядчик для обоснования инвестиций – 11,8 млн рублей.

В конце июля 2019 года дирекция капстроительства и инвестиций Ямала объявила аукцион на «выполнение работ по обоснованию инвестиций в проект «Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и спортивным залом «Лукодром». Всего одна фирма, название которой было указано выше, пожелала выполнить эту работу для чиновников. Подрядчик должен сделать инженерные изыскания и обосновать инвестиции. В итоге власти должны найти подрядчика, который спроектирует и построит спортивный центр.

Согласно техзаданию, в комплексе нужно предусмотреть биатлонное стрельбище на 20 огневых рубежей, лыжероллерную трассу. В споркомплексе должны быть также трибуны для зрителей на 100 мест. Кроме того, различные технические помещения, комнаты для проживания тех, кто приехал на сборы. Отдельно нужно предусмотреть зал «Лукодром».

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Ямала, с 2017 года чиновники обязаны иметь обоснование инвестиций, если планируют заключить контракт на проектирование и строительство объектов.

«Заказ обоснования инвестиций обусловлен действующим постановлением правительства РФ №563 от 12 мая 2017 года «Правила заключения контрактов на одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства». Контракт может быть заключен только в том случае, если по объекту проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций в создание этого объекта. Таким образом, без проведения обоснования инвестиций невозможно начало строительства биатлонного комплекса. Средства на строительство комплекса инвестируются из окружного бюджета», – пояснили в правительстве ЯНАО.

Ранее в окружной администрации сообщали, что биатлонный центр должен стать частью школы олимпийского резерва имени Ахатовой. «В спортивной школе сейчас занимаются 368 ямальцев. Здесь работают 17 тренеров. Они готовят спортсменов из Салехарда, Лабытнанги и поселка Харп по направлениям «Лыжные гонки», «Биатлон» и «Стрельба из лука», – говорилось в сообщении правительства в апреле 2019 года. Там же добавляли, что биатлонный центр нужен для проведения соревнований окружного и регионального значения. «Это могло бы существенно поднять популярность занятий биатлоном среди ямальцев, а также привлечь в округ туристов, желающих стать зрителями соревнований», – заключали чиновники.

В 2015 году стоимость биатлонного центра оценивали в 256 млн рублей – такие цифры называл руководитель спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Алексей Заколюкин.

Сейчас в регионе нет биатлонной базы. Зимой ребята тренируются на лыжных трассах, кроме того, есть тир.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 08.08.19

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