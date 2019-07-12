Власти Ямала обещают обновить аэропорт Салехарда

Власти Ямала снова запланировали реконструкцию аэропорта Салехарда. Чиновники заложили в бюджет средства на проектирование перепланировки. В пресс-службе правительства округа агентству «Новый День» пояснили, что осенью 2019 года начнется поиск подрядчика для проектирования. В бюджете на это предусмотрели 10 млн рублей. Это уже вторая попытка преобразить аэропорт столицы Ямала. Первая была неудачной – проектировщики получили 87 млн рублей за проект. Был ли он завершен – неясно. Однако сейчас он точно не будет востребован, а сама контора начала банкротится.

В пятницу, 12 июля, в администрации Ямала агентству «Новый День» рассказали о планах по модернизации аэропорта Салехарда. Он, напомним, полностью находится в собственности округа. Власти решили не строить новое здание, а переделать старое. «Реконструкция существующего здания обойдется дешевле, чем строительство нового. Обновленный терминал планируется оборудовать двумя телескопическими трапами с контактными стоянками. Предполагается разделить зоны прилета и вылета, что ускорит обслуживание и выдачу багажа. На уровне второго этажа галереи планируется оборудовать переходы для сообщения зон прилета, прилета и вылета повышенной комфортности», – сообщили в правительстве округа.

Аэропорт Салехарда начали проектировать в 2013 году, при прежнем губернаторе Ямала Дмитрии Кобылкине. Контракт с одной стороны подписала дирекция капстроительста, с другой – глава УК «Группа 100». Четыре года было у подрядчикоа, но востребованный проект так и не сделали. Сначала рабюоты затянулись, так как власти передумали делать аэропорт международным, потом из-за смены концепции. В итоге УК «Группа 100» получила 87 млн рублей, но округ остался без нового аэропорта. Контракт был расторгнут по соглашению сторон, без штрафов и пеней.

Сейчас компания банкротится. Кстати, эта же фирма должна была проектировать и аэропорт Нового Уренгоя – еще до того, как было заключено концессионное соглашение на его реконструкцию.

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