Ямальский аэропорт-долгострой подвели к взлетной полосе, но полеты опять откладываются

Строительство взлетно-посадочной полосы Красноселькупского аэропорта завершено, но ее запуск откладывается до следующего года. Об этом сообщила пресс-служба ямальского губернатора. К строительству модульного здания аэровокзала подрядчики планируют приступить только в 2020 году.

«Сейчас её (взлетную полосу, – прим.Ред.) готовят к монтажу светосигнального оборудования. Для бесперебойного обеспечения топливом авиаперевозчиков на территории аэропорта будет построен склад горюче-смазочных материалов», – заявили в окружном правительстве.

После завершения реконструкции аэропорт, который традиционно обслуживал только вертолеты, сможет принимать самолеты. Регулярные рейсы свяжут Красноселькупский район с крупными российскими городами.

«Проект долгожданный, дорогой, построить его –задача непростая для региона, она не решалась быстро. Реконструкция аэропорта будет комплексной», – заверил ямальцев губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как сообщал «Новый День», аэропорт в Красноселькупе планировали достроить до конца 2019 года. Такие сроки предусматривает допсоглашение с компанией «Реском-Тюмень», которая еще в 2014 году получила госконтракт на возведение объекта. Общая сумма контракта – 4,2 млрд рублей.

Согласно документам госзакупки на возведение аэропорта, о возобновлении строительства чиновники и тюменские коммерсанты договорились еще летом 2018 года.

Первоначально контракт заключали в конце 2014 года. Тогда предполагалось, что часть расходов на аэропорт будет получена от безвозмездных поступлений «Газпрома» в бюджет Ямала. Аэропорт планировалось построить к концу 2018 года.

Компания «Реском Тюмень» – давний партнер ямальских чиновников. Она обслуживает переправы, зимники, осуществляет перевозки, поставляет мебель.

Салехард, Красноселькупский район, служба информации

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