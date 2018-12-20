Оппозиция не поддержала поправки в бюджет Ямала из-за незаконченных строек

Депутаты Ямала приняли поправки в бюджет на 2018 год. Как ранее уже сообщало агентство «Новый День», в конце года бюджет внезапно получил дополнительную прибыль – более десяти млрд рублей. Еще около двух миллиардов рублей – деньги, которые были в бюджете заложены для исполнения адресно-инвестиционной программы Ямала, но не были освоены. В связи с этим сложился профицит бюджета в размере 13,7 млрд рублей.

Как пояснил агентству вице-спикер Виктор Казарин, департамент строительства объяснил неисполнение программы недобросовестными действиями подрядчиков и поздними торгами. Он предположил, что это не осложнит ситуацию в строительстве. Найти список объектов, средства на которые были предусмотрены, но не были освоены, не удалось. Их нет ни в пояснительной записке, ни в других материалах к законопроекту.

Как сообщил представитель ЛДРП Иван Вершинин в рамках заседания 20 декабря 2018 года, в числе недоделанных объектов – очистные сооружения и социальные объекты. Именно поэтому фракция отказалась голосовать за поправки в бюджет сегодня. «Мы, когда выступаем, говорим: плохо, что у нас федеральный центр забирает деньги, но при этом мы не можем освоить свои же средства. Люди слышат про мегапроекты – Сабетта и Северный широтный ход, но воду чистую они хотят пить уже сегодня. И сегодня же хотят водить детей в детский сад», – объяснил позицию партии г-н Вершинин.

Его поддержала депутат от КПРФ Елена Кукушкина. Она предложила сэкономленные средства направить на выплаты бюджетникам на оздоровление, которые были отменены в период дефицитного бюджета. «На это надо всего 800 млн рублей», – заключила г-жа Кукушкина. Она также голосовала против поправок. В ответ на ее реплику вице-спикер заксобрания, единоросс Виктор Казарин заявил, что такая выплата уже не актуальна. По его мнению, необходимость в ней была несколько лет назад, но сейчас зарплаты бюджетников выросли благодаря тому, что власти направляют крупные суммы на исполнение «майский указов». «В 2018 году – 5 млрд рублей было направлено. Поэтому актуальность темы снимается», – заключил г-н Казарин.

Обновлено в 10:56. После одобрения поправок в заксобрании на сайте правительства Ямала появились комментарии дефпина. «К концу года прогнозируемые доходы окружного бюджета определены в сумме 188 млрд рублей. В связи с увеличением поступлений по налогам на прибыль организаций, доходы физлиц и имущество организаций, а также прочих налоговых и неналоговых доходов, их общий объем увеличен на шесть процентов, или 11 млрд рублей», – говорится в сообщении чиновников. Там также нет пояснения относительно того, почему не исполнена адресно-инвестиционная программа Ямала в 2018 году.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.12.18

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