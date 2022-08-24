Губернатор Артюхов объяснил, почему бюджетникам не вернут выплату на оздоровление

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснил, почему власти округа не будут возвращать выплату в 15 тыс. рублей, которую раньше получали бюджетники на санаторно-курортное лечение. Он прокомментировал эту тему в Губкинском на встрече с населением во время автопутешествия по городам Ямала.

Вопрос про выплаты задала одна из жительниц Ямала. «В 2011 году было выпущено постановление о выплатах на оздоровление бюджетникам в 15 тыс. рублей. В 2016 году оно было приостановлено. Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой – возобновить эти выплаты»,– сказала женщина.

Дмитрий Артюхов отметил, что зарплаты бюджетников на Ямале – самые большие в стране. А вместо этой выплаты власти ввели другие льготы. «Вопрос не первый раз звучит. Мы не планируем их возобновлять. Разные новые дополнительные меры поддержки ввели. И в нашей бюджетной сфере на Ямале у всех отраслей самые высокие зарплаты в стране, надо это понимать. Всегда есть желание платить больше, поверьте мне, я это разделяю, я с удовольствием бы сделал всё для этого. Но тогда мы должны отказаться от строительства новых школ, дорог, того, о чём ребята просят (очевидно, имеются в виду молодёжные пространства – прим.ред). Мы в целом на Ямале с вами живём, давайте честно скажем, лучше, чем где бы то ни было в стране», – рассудил глава округа.

В 2018 года власти ЯНАО уже комментировало отказ от этих выплат на оздоровление. Тогда депутат Виктор Казарин заявил, что выплата уже не актуальна, так как зарплаты бюджетников выросли. А в 2019 году в окружном правительстве добавили, что сэкономленные на этой выплате средства пошли на другую меру поддержку – расширение сетки полётов субсидируемых рейсов и скидки многодетным семьям при покупке авиабилетов.

Салехард, Наталья Ефремова

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