Губернатор Артюхов пообещал ямальцам новые льготы

Программа субсидирования стоимости авиабилетов для детей из многодетных семей ЯНАО будет скорректирована и продлена на 2020 год. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

«Получал много вопросов, будем ли в следующем году продолжать программу по льготным билетам для многодетных семей. Обязательно будем», – написал в социальной сети Инстаграм Артюхов.

Он также рассказал, как в 2020 году программа изменится. Власти ЯНАО расширяют список льготников: в программу добавляются дети из многодетных семей от 18 до 23 лет, которые учатся в вузе. «Также со следующего года увеличиваем географию полетов. К 28 маршрутам добавляются популярные летние направления», – анонсировал Артюхов. Из Салехарда и Нового Уренгоя улететь можно будет в Сочи, а из Ноябрьска в Симферополь.

В 2019 году власти ЯНАО на год запустили программу субсидирования стоимости авиабилетов для детей (от 2 до 18 лет) из многодетных семей. По спецтарифу – 2,5 тыс рублей, дети могут улететь в 28 городов, включая Тюмень, Санкт-Петербург, Симферополь. При этом действуют два ограничения: слетать туда-обратно можно только раз в год и исключительно рейсами авиакомпании «Ямал». Как ранее заявлял ямальский губернатор, под действие программы попадают порядка 15 тыс детей.

Салехард, служба информации

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