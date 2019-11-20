На Ямале льготу бюджетников поделят на всех

Из проекта бюджета Ямала на 2020 год, который завтра, 21 ноября, рассмотрят депутаты окружного заксобрания, может уйти выплата на курортное оздоровление, которую с 2011 года получали бюджетники ЯНАО. Такую меру поддержки региональные власти решили заменить расширением сетки субсидируемых авиаперелетов и программой субсидирования стоимости авиабилетов для детей из многодетных семей. Эксперты назвали нововведение эффективным и выгодным для ямальцев.

Льготу на санаторно-курортное лечение бюджетники округа – работники сферы образования, здравоохранения, туризма, культуры, моложеной политики, спорта – получали с 2011 года. Каждый бюджетник, отправляясь в санаторий, раз в два года мог рассчитывать на 15 тыс рублей. В 2015 году, когда доходы бюджета Ямала сократились, санкурортные выплаты были фактически заморожены. И окружные власти средства – порядка 800 млн рублей, на эти цели не закладывали.

В бюджет-2020, когда прогнозируется увеличение доходов региона почти на 40% до 245 млрд рублей, санаторно-курортная составляющая не вернулась.

В правительстве ЯНАО прокомментировали, что такую выплату ямальцам с лихвой перекроют другие меры поддержки. В первую очередь, это расширение сетки полетов субсидируемых рейсов и новые правила выплаты субсидии многодетным семьям при покупке авиабилетов.

«Значительные бюджетные средства были направлены на увеличение количества дополнительных субсидируемых авиамаршрутов. Это позволило сделать выплату более актуальной и востребованной не только среди бюджетников и работников социальной сферы, но и для всего населения ЯНАО. Таким образом, экономия семейного бюджета, который тратился на дорогу в отдельно взятой семье, существенно увеличена и в отпускной сезон может доходить до 30 тысяч рублей для одной семьи», – заявили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Окружные чиновники напомнили, что в 2019 году субсидирование отдельных авиарейсов обошлось окружному бюджету в 3 млрд рублей, это позволило снизить стоимость билетов для жителей округа более чем в 2,5 раза. А для детей из многодетных семей, как сообщал «Новый День», определена фиксированная стоимость перелетов – 2,5 тыс рублей на человека.

Количество субсидируемых рейсов в 2020 году увеличится с 26 до 30 направлений. И, к примеру, из Салехарда в Сочи без пересадки жители Ямала смогут улететь за 9 тыс 900 рублей. Летом билеты АК «Аэрофлот» с пересадкой в Москве для одного взрослого обходились в 15 тысяч рублей.

«Затраты окружного бюджета на эту меру поддержки в два раза выше, чем на выплату санаторных 15 тысяч. Но и результат ощутимее», – резюмировали в окружном правительстве.

Депутат заксобрания Ямала Алексей Денисов поддерживает такую позицию окружного кабмина. «Что такое 15 тыс рублей раз в два года по сравнению с возможностью ежегодно пользоваться дешевыми авиабилетами? Затраты, которые ямальские власти несут по организации субсидируемых рейсов, с лихвой перекрывают такую меру поддержки, как санаторно-курортные выплаты», – считает депутат.

Экономист, председатель совета реготделения «Опоры России» Евгений Кириллов, комментируя вопрос, напомнил, что любая мера соцподдержки с годами модернизируется с точки зрения ее эффективности.

«Если при отмене одной льготной позиции ее заменили на более емкую и многоуровневую меру поддержки, то это, скорее, большой плюс. И у любой меры поддержки есть такое определение, как эффективность. В данном случае эффективнее решит проблему перелетов для всего населения Ямала. А каждая ямальская семья, так исторически сложилась, минимум раз в год всем составом покидает округ во время долгих отпусков», – считает Евгений Кириллов.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году округ субсидирует 30 межрегиональных маршрутов. В том числе, дешевые билеты можно купить на новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. О том, что авиасообщение Ямала станет для правительства ЯНАО ключевым вопросом, неоднократно заявлял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Салехард, служба информации

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