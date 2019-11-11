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Понедельник, 11 ноября 2019, 16:28 мск

Новости Ямал

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Жители Ямала могут начинать «охоту» за субсидируемыми авиабилетами

Власти Ямала объявили об открытии продажи авиабилетов на субсидируемые маршруты. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается на сайте окружного правительства.

По данным пресс-службы ямальского губернатора, в 2020 году округ субсидирует 30 межрегиональных маршрутов. В том числе, дешевые билеты можно купить на новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. Билеты можно начинать искать на сайте «дочки» окружного правительства – авиакомпании «Ямал».

«На южные направления в Краснодар, Сочи и Симферополь билет взрослому пассажиру обойдется в 9900 рублей, на рейсы до Москвы стоимость составит 9500 рублей, цена билета на все остальные субсидируемые маршруты – по 7000 рублей. Продажа билетов по всем направлениям открыта на 6 месяцев вперед, а также на южные направления в летний период», – сообщает правительство ЯНАО.

Как уже сообщал «Новый День», по новым правилам с 2020 года будут летать дети из многодетных семей. Если раньше льготные билеты предназначались только для детей до 18 лет, то с нового года в программу включены и дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях на очной форме. Льготный тариф на авиаперелеты распространяется на 33 маршрута, цена билета 2500 рублей.

«В связи с изменениями условий программы, необходима перенастройка системы, сейчас этим занимаются специалисты. Даже если билеты приобретены за полную стоимость, жители смогут поменять их и вернуть разницу в цене. Но это необходимо сделать до даты вылета», – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

О планах по расширению маршрутной сети глава региона Дмитрий Артюхов говорил во время прямой трансляции в своём аккаунте Instagram 5 октября. «Для северян авиасообщение – ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания», – сказал губернатор.

Салехард, служба информации

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