Замгубернатора Ямала Свинцова нашла 13 лишних миллиардов в бюджете

На завершающем заседании 2018 года депутаты Ямала должны внести правки в бюджет на 2018 год. Доходы Ямала внезапно вырастут почти на 10 млрд рублей – до 187 млрд рублей. Расходы при этом уменьшатся на два миллиарда: очевидно, чиновники не успели освоить вовремя средства или они не поступили по какой-то причине. В связи с этим профицит составит почти 13 млрд рублей, сообщает агентство «Новый День». Об этом говорится в материалах, подготовленнных департаментом финансов Ямала, который возглавляет замгубернатора Ямала Альбина Свинцова. Примечательно, что некоторые депутаты еще не видели поправок, хотя до заседания осталось два дня.

Правки в бюджет на текущий год депутаты заксобрания Ямала должны будут принять на заседании 20 декабря 2018 года. На сайте окружной думы проекта изменений в бюджет 2018 года до сих пор нет. Его агентству «Новый День» удалось найти в других источниках. Рост доходов в декабре 2018 года, согласно материалам проекта бюджета, связан с увеличением сборов от налогов на доходы – больше средств в 2018 году соберут как с физлиц, так и с компаний. При этом, опять же, по материалам бюджета, расходы уменьшены примерно на два миллиарда до 174 млрд рублей. Два миллиарда не успели освоить на стройках – на эту сумму уменьшают адресно-инвестиционную программу ЯНАО на 2018 год.

Получить комментарии вице-спикера заксобрания Ямала, главы бюджетного комитета в заксобрании округа Виктора Казарина на момент публикации материала не удалось. Депутат от КПРФ Елена Кукушкина сообщила, что еще не видела проект. Депутат Иван Вершинин, представляющий ЛДПР, сообщил, что только прибыл в Салехард и законопроекта также не видел.

В последний раз депутаты правили бюджет Ямала в сентябре 2018 года. Тогда крупный транш из казны был отправлен фонду «Сотрудничество Ямала», который строит Храм в Салехарде, и предприятию «Ямалгосснаб», где много лет пропадали бджетные деньги и топливо, что вызвало недоумение у оппозиции. При этом депутаты попросили предоставлять материалы заранее – в прошлый раз их раздали народным избранникам буквально за один день до голосования.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.12.18

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